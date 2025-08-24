Ticaret Bakanlığı, “kurasız hac” ve “özel hac vizesi” gibi yanıltıcı vaatlerle vatandaşları mağdur eden firmalara idari para cezası ve reklam durdurma yaptırımı uyguladı. Vatandaşlara, yalnızca Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi duyurularına itibar etmeleri çağrısı yapıldıANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşları “kurasız hac” ve “özel hac vizesi” gibi aldatıcı vaatlerle mağdur eden firmalara karşı harekete geçti.

Bakanlık, Reklam Kurulu’nun değerlendirmeleri sonucunda, hac vizesi olmadan kayıt dışı hac programı düzenleyen acentelerin yanıltıcı tanıtımlarına idari para cezası ve reklam durdurma yaptırımı uygulanmasına karar verdi.

Bakanlık, hac ibadetinin yalnızca Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kura yöntemiyle belirlenen kişilerce resmi hac vizesiyle yapılabileceğini vurguladı.

“Hac ibadetinizi kura beklemeden yerine getirin”, “özel hac vizesi” ve “kurasız hac” gibi aldatıcı beyanlarla yapılan tanıtımların, vatandaşları ticari veya turist vizesiyle hac bölgelerine götürdüğünü, bu durumun ibadetin yapılamaması, konaklama ve ulaşım sorunları, sağlık hizmetlerinde mağduriyet ve hatta sınır dışı edilme gibi ciddi sonuçlara yol açabileceği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için “kurasız hac” gibi usulsüz vaatlere itibar etmemeleri ve yalnızca Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi duyurularını dikkate almaları gerektiği vurgulanırken, Bakanlık, dini hassasiyetleri istismar eden aldatıcı reklam ve tanıtımları titizlikle incelemeye ve gerekli yaptırımları uygulamaya devam edeceğinin altını çizdi.