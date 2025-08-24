Bunlar da ilginizi çekebilir

Hatırlanacağı gibi 24 Ağustos 2016’da başlayan Fırat Kalkanı Harekâtı, Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak ve bölgedeki terör unsurlarını temizlemek amacıyla gerçekleştirilmiş, önemli başarılar elde edilmişti.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi gururla selamlıyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 9. yıl dönümünde Türk Silahlı Kuvvetleri’ni kutladı, şehitlere rahmet, gazilere uzun ömür diledi. ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine büyük darbe vuran Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 9. yıl dönümünü andı.

