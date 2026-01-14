Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2023'te başlattığı 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında Maltepe'de 11 konut ve 3 iş yeri, depreme dayanıklı yeni binalarına kavuştu. Hak sahipleri hem evlerine hem de iş yerlerine güvenle yerleşti.

İSTANBUL (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyası, İstanbul'da riskli yapıların dönüşümünü hızlandırıyor.

Kampanya kapsamında hak sahiplerine; bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma yardımı olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL destek, iş yerleri için ise toplam 1 milyon TL destek sağlanıyor.

Maltepe'de kampanyadan faydalanan hak sahipleri, 11 konut ve 3 iş yerini kapsayan projelerini tamamlayarak depreme dayanıklı yeni binalarına kavuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sağlam ve güvenli yuvalar hayal değil. İstanbul'da riskli yapıları dönüştürmeye devam ederken, Maltepe de 'Yarısı Bizden' dedi. Hak sahibi kardeşlerimiz evlerine ve iş yerlerine kavuştu' ifadelerini kullandı.