Toplumdaki kültürel önyargıları gençlerin bakış açısıyla tartışmaya açacak olan zirve, Türkiye'de ilk kez bu ölçekte bir gençlik odaklı yüzleşme ve diyalog alanı sunacak.

Ferit BİNZET / İSTANBUL (İGFA) - Toplumsal yaşamı şekillendiren kültürel önyargıları gençlerin perspektifiyle ele almayı amaçlayan Kültürel Önyargı ve Gençlik Zirvesi, 27 Kasım 2025'te İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi'nde düzenlenecek. 'Gençler masada değil, sözün merkezinde' yaklaşımıyla kurgulanan zirve, Türkiye'de uzun süredir konuşulan ancak derinlemesine tartışılmayan kültürel kalıpların gençler tarafından sorgulandığı kapsamlı bir platform oluşturuyor.

Sosyal Fabrika Toplumsal Dönüşüm Platformu ile İTÜ Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTÜ KAUM) iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik; kamu kurumları, akademi, STK'lar, özel sektör temsilcileri ve öğrencileri bir araya getirerek geniş katılımlı bir toplumsal tartışma zemini yaratmayı hedefliyor.

'GENÇLER DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRÜ'

Sosyal Fabrika Toplumsal Dönüşüm Platformu Kurucusu Münteha Adalı, gençlerin yalnızca izleyen değil, toplumsal dönüşümün aktif aktörleri olduğu bir yapı inşa etmek için çalıştıklarını belirterek, 'Çözüme giden yolda birlikte düşünmenin gücüne inanıyoruz' dedi. Zirvenin yalnızca konuşmalardan ibaret olmadığını ifade eden Adalı, kuşaklar arası anlayışı güçlendirecek, önyargılarla yüzleşmeyi teşvik edecek ve gençlerin düşünsel üretimlerini destekleyecek bir diyalog zemini oluşturacağını da söyledi.

Etkinlik; İstanbul Gedik Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, İzmir Kavram MYO ve İTÜ - Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları Merkezi ortaklığıyla hayata geçiriliyor.

GÜN BOYU SÜRECEK YOĞUN PROGRAM

Zirve; dil, temsil ve davranış kalıpları gibi yerleşik önyargıların ele alındığı oturumlarla başlayacak. Buz kırıcı aktivitelerle katılımcıların etkileşime geçmesi sağlanacak. Daha sonra etkileşimli oturumlar, atölyeler, kuşaklar arası diyalog alanları, gençlerin kendi deneyim ve algılarını paylaşacakları tartışma bölümleri gün boyunca devam edecek.

UZMANLAR VE GENÇLER AYNI SAHNEDE

Program, KONDA Genel Müdürü Aydın Erdem'in 'Verilerle Kültürel Önyargılar ve Gençlik' sunumuyla başlayacak. Pınar Ersoy Özdoğru ve Tuğrul Ağırbaş gibi isimlerle kuşaklar arası empati derinleştirilecek, Evrim Hizaler moderatörlüğündeki 'Kuşaklararası Hikâyeler' panelinde farklı yaşam deneyimleri buluşacak, Münteha Adalı yönetimindeki 'Gençler ve Toplumsal Sorunlar' oturumunda gençlerin çözüm önerileri gündeme taşınacak.

Zirve, Münteha Adalı, Doç. Dr. Özgün Biçer ve İlknur Hacısoftaoğlu'nun yer aldığı 'Önyargıların Kapsayıcılık Üzerindeki Etkisi' paneliyle sona erecek.

ÖNYARGISIZ BİR GELECEK İÇİN GENÇLERDEN GÜÇLÜ MESAJ

Kültürel Önyargı ve Gençlik Zirvesi, kalıplaşmış yargıların ötesine geçmeyi amaçlayan genç kuşağın toplumsal dönüşüme nasıl yön verebileceğini ortaya koymayı hedefliyor.

Etkinlik, yalnızca bir tartışma alanı değil; kapsayıcı, empati temelli ve önyargıdan arınmış bir toplum için gençlerin yükselen çağrısı niteliğinde.