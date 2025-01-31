Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEKSANAT), Bursa Yazın ve Sanat Derneği (BUYAZ) ve Bursa Dergiler Platformu (BUDEP) iş birliğiyle bu yıl ilk kez organize edilen ve ulusal çapta düzenlenecek yarışmanın ana teması, 2025 yılının “Dünya Kooperatifçilik Yılı” ilan edilmesi nedeniyle “İşbirliği ve dayanışma” olarak belirlendi.BURSA (İGFA) - ÇEKSANAT Çocuk Öykü Yarışması başvuruları başladı.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nin kültür sanat alanında faaliyet gösteren birimi ÇEKSANAT, özellikle çocuklara ve gençlere yönelik gerçekleştirdiği etkinliklerle adından sıkça söz ettiriyor.

Bu kez öykü yarışması düzenleyerek çocukları ve gençleri öykü yazmaya teşvik etmeyi ve edebiyata yeni öykücüler kazandırmayı amaçlayan ÇEKSANAT, yazmanın, duyguları ve düşüncelerimizi kelimelere dökmenin önemine dikkat çekecek ödüllü yarışmaya başvuruları almaya başlattı.

Yarışmanın seçici kurulunda ise alanında deneyimli kişiler yer aldı.

Çocuk Öykü ÖdülüSeçici Kurulu Aymen Akçay, Şaban Akbaba, Nihal Aksoy, Mesut Akça, Erdal Yazar, Hilal Büyükkara, Derya Urun Akbaba, Hacer Akbaba ve Merve Uzman'dan oluşurken, İlk Gençlik Öykü ÖdülüSeçici Kurulu Aymen Akçay, Şaban Akbaba, Nihal Aksoy, Mesut Akça, Hilal Büyükkara, Derya Urun Akbaba, Hacer Akbaba ve Merve Uzman; Genç Öykü Ödülü Seçici Kurulu ise Bülent Elitok, Fehmi Enginalp, Hilmi Haşal, Pelin Yılmaz, Tuba Aktaş Deli, Süreyya Akçay, Hacer Akbaba ve Emine Gökmen'den oluştu.

Birinciye 2 bin TL, ikinciye bin 500 TL ve üçüncüye de bin TL para ödülü verilecek yarışmada dereceye girenlere ödüllerin yanı sıra plaket takdim edilecek ve ilk 3’e girmeye hak kazanan öyküler, edebiyat dergilerinde yayınlanacak.

Yarışmaya katılacaklar öykülerini en geç 10 Mayıs 2025 tarihine kadar [email protected] (mail) adresine gönderecektir.

Yarışma ve ÇEKSANAT’ın diğer etkinlikleri hakkında bilgi için www.ceksanat.com ve sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz.