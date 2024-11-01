İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ’nin ücretsiz rehberli sergi turlarını içeren programı Sanat Rotası’nın pusulası bu ay Arter’e dönüyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’nin daha önce İstanbul Modern’de düzenlediği ücretsiz sergi turları, sanatseverlere hem keyifli hem de öğretici anlar yaşattı.

Sanatseverler için Sanat Rotası’nın şimdiki durağı ise Arter olacak. Sanatın tüm disiplinlerini kapsayan programıyla herkes için erişilebilir, canlı ve sürdürülebilir bir kültür ve yaşam platformu sunan Arter’in güncel programında Farz Et Ki Sen Yoksun, Uçurtma Zamanı, Karaya Çıkmak Yasaktır, Göründüğü Gibi ve Islak Zemin olmak üzere 5 sergi bulunuyor. Ayda bir defa gerçekleşecek Sanat Rotası’na 5 serginin tümü dahil.

ZAMANIN RUHUNU YANSITAN 5 SERGİ

Selen Ansen’in küratörlüğünü üstlendiği Farz Et Ki Sen Yoksun başlıklı sergi, bir koleksiyonerin hayalleri ve hayata geçirdikleri neticesinde farklı nesneler arasında kurulan yakınlıkların ve oluşturulan gövdenin bir mekân olarak ev içinden müzeye taşınmasının imkânlarını araştırıyor. 400’e yakın sanatçının yapıtlarının yanı sıra anonim eserler, seri üretimler ve muhtelif öğelere yer veren sergi, Arter’in 4. ve 3. kat galerilerine yayılıyor.

Gill Eatherley’nin küratörlüğünü üstlendiği Uçurtma Zamanı başlıklı sergi ise Jackie Matisse’in uçurtmalarını tüm göz alıcılıklarıyla Arter’in yüksek ve alçak tavanlı, aydınlık ve karanlık farklı alanlarında ilk kez boylu boyunca sergileyerek onlara iç mekânda bütünlüklü bir bakış sunuyor.

Arter’in bir diğer sergisi Karaya Çıkmak Yasaktır da Maaria Wirkkala tarafından 52. Venedik Bienali kapsamında Finlandiya Pavyonu için üretilirken, Arter’deki galeri mekânı için yeni dokunuşlarla tekrar yorumlanıyor. Wirkkala sergisinde kişisel tarihini ve anılarını bugün de güncelliğini koruyan toplumsal ve politik meselelerle bir araya getiriyor.

Şakir Gökçebağ’ın farklı zaman aralıklarında ürettiği yerleştirme, heykel ve fotoğraflarından oluşan Göründüğü Gibi başlıklı kişisel sergisi de 10 Kasım’a kadar Arter’de devam edecek. Gökçebağ’ın sıradan nesneleri ve tanıdık görüntüleri biçimsel manipülasyonlar yoluyla sıradışı hâle getirme yöntemlerine toplu bir bakış sunan sergi, sanatçının eserlerini Arter’in 2. kat galerisine uyarlayarak bir araya getiriyor.

Yasemin Özcan’ın Arter’deki Islak Zemin başlıklı kişisel sergisi ise, pratiğinde seramik, fotoğraf, metin, video, ses ve performans gibi farklı mecra ve malzemelere yer veriyor. Sanatçının yeni üretimleri, daha erken tarihli yapıtlarıyla Eda Berkmen küratörlüğünde Arter’de bir araya geliyor.