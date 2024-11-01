Bayrampaşa'da İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSTAÇ tankeri, yokuştan inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak 10 aracı ezip geçti. Sonunda park halindeki bir araca çarpan solüsyon dolu tanker, devrildi. Feci kazada 6 kişi yaralanırken, 3 kişinin ölümden döndüğü kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı. Öte yandan savaş alanına dönen olay yeri dron ile görüntülendi.

Bayrampaşa'da Şehir Parkı Caddesi üzerinde seyir halinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSTAÇ tankeri, edinilen bilgiye göre; yokuştan inerken bir anda kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği solüsyon dolu tanker, aşağı doğru kayarken, hem park halindeki hem de trafikteki bazı araçları çarpıp ağır hasar verdi. Tanker, yol kenarında çarptığı park halindeki aracı savurduktan sonra devrildi. Bu sırada oradan geçen 3 kişi ölümden döndü.

Korkunç Kazada 6 kişi yaralandı

Aşağı doğru kayarken 10 araca çarpan yol bakım tankeri, ortalığı savaş alanına çevirdi. Feci kazada 6 kişi yaralandı. Kazazedelerden 4'ünün hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 4'üne olay yerinden müdahale edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olduğu iddia edilen sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Devrilen yol bakım tankeri içindeki solüsyonun boşaltılmasının ardından vinçle olay yerinden çekildi.

Mutlu, Kaza yerinde inceleme yaptı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu kazanın ardından kaza yerine gelerek bilgi. aldı ve zarar görenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.