2025 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı, daire sayısı ve toplam yüzölçüm artış gösterdi. Aynı dönemde yapı kullanma izin belgesinde (iskân) yüzölçüm gerilerken, daire sayısında artış kaydedildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı IV. çeyrek (Ekim-Aralık) Yapı İzin İstatistikleri'ni açıkladı. Veriler, 2025'in son çeyreğinde yeni ruhsat başvurularında yıllık bazda artış yaşanırken, iskân tarafında daha sınırlı ve dengeli bir görünüm ortaya çıktığını gösterdi.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025'in son çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 5,5, daire sayısı yüzde 13,8, toplam yüzölçüm yüzde 2,6 arttı.

Toplam yüzölçümün yüzde 81,7'si belediyeler, yüzde 18,3'ü ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

Kullanım amacına göre en yüksek payı 46,8 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar aldı. Bu grubu 5,7 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi. İki ve daha fazla daireli binaların toplam yüzölçüm içindeki payı yüzde 72,0 oldu.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNDE (İSKÂN) YÜZÖLÇÜM AZALDI

Aynı dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 0,1, yüzölçüm yüzde 1,5 azalırken; daire sayısı yüzde 3,1 arttı.

Toplam yüzölçümün yüzde 84,7'si belediyeler, yüzde 15,3'ü diğer yetkili idareler tarafından verildi.

İskân verilen yapılarda en yüksek yüzölçüm payı 32,6 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalarda gerçekleşti. Bunu 5,4 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar takip etti. Bu kategoride iki ve daha fazla daireli binaların payı yüzde 69,0 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre; yapı ruhsatında bina sayısı yüzde 4,7, daire sayısı yüzde 12,8 ve yüzölçüm yüzde 1,9 arttı.

Yapı kullanma izin belgesinde bina sayısı yüzde 1,5 ve yüzölçüm yüzde 2,8 azalırken, daire sayısı yüzde 1,3 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki çeyreğe göre; yapı ruhsatında bina sayısı yüzde 3,1, daire sayısı yüzde 8,3 ve yüzölçüm yüzde 12,2 azaldı.

Yapı kullanma izin belgesinde yüzölçüm yüzde 2,1 azalırken, bina sayısı yüzde 5,6 ve daire sayısı yüzde 2,1 arttı.