Ticaret Bakanlığı, 10962 sayılı Karar ile hizmet ihracatı destek sistemini bütüncül ve yenilikçi bir yapıya kavuşturdu. 2002'de 14 milyar dolar olan hizmet ihracatı 2025 itibarıyla 122,6 milyar dolara yükselirken, sektöre sağlanan destek tutarı 21 milyar TL'yi aştı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, hizmet ihracatına yönelik destek mekanizmalarında kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçirdiğini duyurdu. Bakanlık, 10962 sayılı Karar ile destek sisteminin daha bütüncül, erişilebilir ve yenilikçi bir yapıya kavuşturulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin hizmet ihracatının 2002 yılında 14 milyar dolar seviyesindeyken 2025'te 122,6 milyar dolara ulaştığı vurgulandı. Aynı dönemde 61,4 milyar dolarlık ticaret fazlası elde edildiği, sektöre sağlanan toplam destek tutarının ise 21 milyar TL'yi aştığı belirtildi.

E-TURQUALITY PROGRAMINDA 50 ŞİRKETE ULAŞILDI

Bilişim ve dijital aracılık sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara yönelik olarak tasarlanan E-TURQUALITY Destek Programı'ndan aktif yararlanan şirket sayısının 50'ye ulaştığı açıklandı.

Şirketlerin uluslararası pazarlarda daha güçlü temsil edilmesi amacıyla 'hedef pazar' uygulamasının devreye alındığı belirtilirken, her bir hedef pazar için 5 yıl süreyle destek sağlanacağı kaydedildi. Bu uygulama ile firmaların pazar çeşitlendirmesini daha etkin biçimde gerçekleştirmesinin amaçlandığı ifade edildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROJE DESTEĞİ BAŞLATILDI

Bakanlık, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları kapsayan Sürdürülebilirlik Proje Desteği'nin de uygulamaya alındığını duyurdu. Program kapsamında, hizmet ihracatçılarının sürdürülebilirlik hedeflerine uygun organizasyon ve operasyon yapıları geliştirmesi, uluslararası düzenlemelere uyum sağlaması ve kurumsal sürdürülebilirlik kapasitesini artırmasına yönelik projeler desteklenecek.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin küresel hizmet ticaretindeki konumunu güçlendirmeye ve hizmet ihracatçılarının rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.