Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Ocak ayı işsizlik verilerini paylaşarak, işsizlik oranının tek haneli seviyesini 33 ay üst üste koruduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - TÜİK'in bugün açıkladığı İşgücü İstatistiklerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, genç işsizliğin yüzde 14,3, kadın işsizliğin ise yüzde 11 seviyesinde gerçekleştiğini, her iki grup için geçen yılın aynı ayına göre 1'er puanlık düşüş görüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gençlerin istihdama geçişini kolaylaştırmak ve üretim odaklı becerilerini geliştirmek için GÜÇ (Gençlerin Üretim Çağı) programını hayata geçirdiklerini duyurdu. Programın, genç iş gücünün ekonomiye daha aktif katılımını teşvik edeceği belirtildi.

FİRMALARA FİNANSMAN VE DESTEK ARTIŞI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerinde çalışan başına verilen destek tutarının 3.500 TL'ye yükseltildiğini ve büyük ölçekli firmaların da destek kapsamına alındığını açıkladı. Ayrıca imalat sanayisinde KOBİ'lere yönelik 100 milyar TL büyüklüğünde yeni bir finansman programı başlatıldığı bildirildi. Yılmaz, 'Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarımızla dengeli büyüme ve istikrarı güçlendirmeyi, sosyal refahı kalıcı şekilde artırmayı amaçlıyoruz' ifadelerini kullandı.