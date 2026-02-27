Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı sektöründeki öncü kuruluşlarından Marmarabirlik, 2025 yılında satış miktarını yüzde 10, ciroyu ise yüzde 30 artırarak 6,8 milyar TL net gelire ulaştı. Birlik, 35 milyon dolarlık ihracatla tarihinin en yüksek dolar bazlı satışını gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Marmarabirlik, 2025 yılında hem yurtiçinde hem de yurtdışında güçlü bir büyüme performansı sergiledi. Birlik, bir önceki yıla göre satış miktarını yüzde 10, satış tutarını ise yüzde 30 artırarak yaklaşık 6,8 milyar TL net ciroya ulaştı. İhracatta ise 35 milyon dolarlık satışla tarihinin en yüksek dolar bazlı cirosuna imza atıldı.

'2025 GÜVENİ PEKİŞTİRDİĞİMİZ BİR YIL OLDU'

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, 2025'in yalnızca finansal büyüme değil, aynı zamanda kurumsal yapılanma açısından da önemli bir yıl olduğunu belirtti. Yıldız, ulusal ve yerel zincir marketlerle ilişkilerin güçlendirildiğini, uzun vadeli büyüme stratejisinin netleştirildiğini ifade ederek, 'Bu tablo geleceğe daha güçlü ve kararlı bakmamızı sağlıyor' dedi.

YURTİÇİNDE 70 BİN SATIŞ NOKTASI

2025 itibarıyla Türkiye genelinde 81 ilde yaklaşık 70 bin satış noktasına ulaştığını kaydeden Başkan Yıldız, ulusal zincirlerde milyon adetlik kampanyalar düzenlenirken, büyükşehir belediyesi iştirakleri, kamu kantinleri ve EDT kanallarındaki iş hacminin artırıldığını kaydetti. Yıldız, ayrıca Türk Hava Yolları iş birliğiyle yürütülen THY-DOCO operasyonlarında tonaj ve ciro açısından en yüksek seviyeye ulaşıldığını duyurdu.

68 ÜLKEDE 20 BİN NOKTA

İhracat tarafında 68 ülkede yaklaşık 20 bin satış noktasına ulaşan Marmarabirlik'in 2025 yılında ilk kez Küba ve İspanya'ya ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Başkan Ali Yıldız, Birlik olarak Almanya'da Lidl ve Kaufland, Hollanda'da Albert Heijn, ABD'de Walmart, Avustralya'da Coles ve Woolworths gibi birçok uluslararası zincirde raflara girdiğini, mevcut zincirlerde ise ürün çeşitliliği ve promosyon faaliyetlerinin artırıldığını anlattı.

RUSYA PAZARINDA DERİNLEŞME

2025'te Rusya pazarının stratejik öncelik haline getirildiğini belirten Yıldız, 'X5 Group ve Azbuka Vkusa başta olmak üzere çok sayıda zincirde yer alan Marmarabirlik, ülkenin önde gelen e-ticaret platformlarından Ozon'da haftalık 6 bin adet satışa ulaştı. Rusya, Avrupa ve farklı ülkelerde toplam 16 yeni süper ve hipermarket zincirinin yaklaşık 7 bin şubesinde ürünlerimiz raflara girdi' dedi.

2026 HEDEFİ: YURTDIŞI ULUSAL ZİNCİRLERDE BÜYÜME

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, 2026 yılında önceliğin yurtdışındaki ulusal zincirlerde pazar payını artırmak olduğunu belirtti. Almanya'da Edeka ve İngiltere'de Tesco ile görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Başkan Yıldız, yeni ülkelerde yeni satış noktaları için temasların başladığını açıkladı.