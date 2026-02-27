Ticaret Bakanlığı'nın Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle 'hizmet' ibareleri birçok maddeden çıkarılırken, nitelikli personel istihdamına ilişkin hükümler yeniden düzenlendi ve bazı süreler 5 yıldan 4 yıla indirildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin 4. maddesinde yapılan değişiklikle 'nitelikli personel' tanımı yeniden düzenlendi. Buna göre, hibe desteği verilecek kooperatiflerin projelerinde istihdam edilecek personelin en az lisans mezunu olması ve kılavuzda belirtilen nitelik ve koşulları taşıması gerekecek.

9. maddede ise bazı bentler yürürlükten kaldırılırken, hibe desteğinin nitelikli personel istihdamına yönelik kısmı yeniden şekillendirildi. Yönetmeliğin birçok maddesinde yer alan 've hizmet' ibareleri metinden çıkarıldı. Böylece destek kapsamı mal alımlarıyla sınırlandırıldı. 25. maddede yapılan düzenlemeyle mal alımlarının, kooperatiflerin yüklenicilerle yapacağı sözleşmeler kapsamında gerçekleştirileceği hüküm altına alındı. Ayrıca 12. maddede 'mal ve hizmet ile ilgili' ifadesi 'mallara ilişkin' şeklinde değiştirildi.

SÜRELER 5 YILDAN 4 YILA İNDİRİLDİ

Yönetmeliğin 16, 29 ve 30. maddelerinde yer alan bazı süreler 5 yıldan 4 yıla düşürüldü.