İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceği Küçükbaş Hayvancılık Festivali 4-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yurt içi ve yurt dışından katılımcıları ağırlayacak organizasyon öncesi açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Yerel küçükbaş hayvan yetiştiricilerimizin de festivale hazır olmasını istiyoruz. Bu platformda İnegöl Kıvırcığıyla şehrimizi en iyi şekilde temsil edelim istiyoruz” dedi.

BURSA (İGFA) - Güçlü sanayisinin yanında tarım ve hayvancılık alanında ortaya koyduğu başarıyla dikkat çeken İnegöl, 3 yıldır ülkenin en kapsamlı Küçükbaş Hayvancılık Festivaline ev sahipliği yapıyor. İnegöl Kıvırcığı adı ile bilinen bölgeye has kıvırcık koyun türünün ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı ve küçükbaş hayvancılık sektörünün geliştirilmesi adına yapılan festival, ilk 3 yılda gösterdiği etkiyle yurt içi ve yurt dışında heyecanla beklenen organizasyonlardan biri haline geldi. 2024 yılı festival takvimi de Şubat ayında belli oldu. Bu yıl Küçükbaş Hayvancılık Festivali 4-5-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

BAŞKAN TABAN’DAN İNEGÖLLÜ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİNE ÇAĞRI

Belediye Başkanı Alper Taban, küçükbaş hayvancılık sektörünün trendini belirleyen organizasyona ilişkin açıklamasında, İnegöllü küçükbaş hayvan yetiştiricilerine de çağrıda bulundu. Taban, “İnegöl’de ilk Küçükbaş Hayvancılık Festivalini düzenlediğimizde, belki bizler de işin bu kadar kısa sürede buraya geleceğini düşünmemiştik. Amacımız İnegöl’ümüzün kıvırcık koyununu ulusal ve uluslararası arenada tanıtmaktı. Aynı zamanda sektöre güç katacak, gelişime destek verecek bir festival tertip etmek niyetindeydik. Bugün geldiğimiz noktada 4’üncü festivalimiz için yurt içi ve yurt dışından üretici ve çiftliklerin ciddi hazırlıklar içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu minvalde ben İnegöllü üreticilerimizin de festivale en iyi şekilde hazırlanmasını arzu ediyorum. Bu platformda İnegöl Kıvırcığımızı en iyi şekilde temsil edelim. Ekim ayında küçükbaş hayvancılık sektörünün kalbi İnegöl’de atacak. Buraya şehir olarak hazır olalım” dedi.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK FESTİVALİ BİR MARKA HALİNE DÖNÜŞTÜ

Küçükbaş Hayvancılık Festivalinin geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yurt içi ve yurt dışından sektör temsilcilerini ağırlayacağını ifade eden Başkan Taban, “Hem İnegöl’deki üreticilerimize hem de ülkemizin diğer şehirlerinden gelen üreticilere ciddi katkılar sağlayacak bir organizasyon için çalışıyoruz. 4’üncü yılında festivalimiz adeta bir markaya dönüştü. Bunun da heyecanıyla en iyi şekilde hazırlanıyoruz” diye konuştu.