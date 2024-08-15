SS Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu başkanlığına yeniden Ramis Özgen seçildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - SS Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 71. seçimli olağan genel kurulu 28 Temmuz 2024 tarihinde Kırklareli’nin Babaeski İlçesine bağlı Alpullu Beldesi’ndeki Şeker Stadı’nda yapılmıştı.

Çok sayıda kooperatif üyesi ortağın katılarak oy kullandığı genel kurulda seçimlere tek liste olan mevcut Başkan Ramis Özgen’in listesiyle gidildi.

Yapılan oy tasnifinden sonra seçilen yönetim kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yaptı. Buna göre, SS Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Ramis Özgen, başkan yardımcılığına Semih Gün, üyeliklere de Vedat Dal, Hasan Tahsin Onat ve Doğan Özcan getirildi.

Başkan Özgen yaptığı açıklamada, bir iş yılını geride bırakırken yeni iş yılında da çalışmaları hızlandırarak, yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

Geçtiğimiz yıl 17 bin ton kimyevi gübre, 2 bin ton hububat tohumluğu, 2 bin ton kuru küspe, 4 bin tonda yemi uygun fiyat ve en sorunsuz ödeme koşuluyla ortaklara arz ettiklerini ifade eden Özgen, hizmetlerinin artarak devam edeceğini kaydetti.

Yeniden başkanlığa seçilmekten onur duyduğunu da vurgulayan Özgen, geçmişte olduğu gibi bundan sonrada ortaklara hizmetlerin artan oranda devam edeceğini kaydetti.