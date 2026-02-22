Kırsalda üretimi artırmak ve aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen 'Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi' kapsamında 3 yıl boyunca toplam 150 bin baş küçükbaş hayvan üreticilere dağıtılacak. Başvurular Nisan 2026'da başlayacak.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan proje ile her hak sahibi üreticiye 95 dişi ve 5 erkek olmak üzere toplam 100 baş küçükbaş hayvan verilecek.

Hayvanlar, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinde yetiştirilen damızlık küçükbaşlardan temin edilecek.

YÜZDE 100'E KADAR FAİZ İNDİRİMİ

Proje kapsamında üreticilere önemli finansal kolaylıklar sağlanacak.

Buna göre Ziraat Bankası aracılığıyla yüzde 100'e kadar faiz indirimli kredi, 2 yıla kadar geri ödemesiz, toplam 5 veya 7 yıl vadeli kredi seçeneği, 1 yıllık TARSİM sigortası, 12 ay boyunca hayvan başına aylık 150 TL bakım-besleme desteği (Yıllık toplam 180 bin TL destek) olacak.

Projede kadın üreticiler, gençler ile veteriner hekimler, ziraat ve gıda mühendisleri öncelikli gruplar arasında yer alacak.

Nisan 2026'da başlayacağı belirtilen detaylı başvuru şartları ve dağıtım yapılacak illerin HAYGEM koordinasyonunda ayrıca ilan edileceği duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, projeyle kırsalda sürdürülebilir üretimi artırmayı ve küçükbaş hayvancılıkta aile işletmelerinin ölçeğini büyütmeyi hedefliyor.