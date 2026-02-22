Türkiye'nin en büyük savunma sanayii organizasyonu olan IDEF'in 18'incisi, 3-9 Mayıs 2027 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuarın organizasyonu, geçtiğimiz yıl olduğu gibi yeniden KFA Fuarcılık tarafından üstlenilecek.

BURSA (İGFA) - Türkiye'nin ve dünyanın en prestijli savunma sanayii fuarları arasında yer alan IDEF 2027 - 18'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda 3-9 Mayıs 2027 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

Fuarın organizasyonuna ilişkin iş birliği protokolü, BTSO'nun eğitim merkezi Bursa Business School'da düzenlenen törenle imzalandı. Protokole, TSKGV Genel Müdürü Bilal Topçu ile BTSO ve KFA Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay imza attı. Böylece BTSO iştiraki KFA Fuarcılık, 2025'in ardından 2027 organizasyonunu da üstlenmiş oldu.

'KÜRESEL ÖLÇEKTE STRATEJİK BİR PLATFORM'

TSKGV Genel Müdürü Bilal Topçu, IDEF'in yalnızca Türkiye'nin değil, küresel savunma sanayii ekosisteminin en güçlü buluşma noktalarından biri olduğunu belirtti. Her iki yılda bir düzenlenen fuarın; devlet temsilcileri, askerî heyetler ve sektör firmalarını bir araya getirdiğini vurgulayan Topçu, IDEF'in Türkiye'nin yerli ve millî savunma sanayiindeki atılımının uluslararası vitrini olduğunu söyledi.

2025 organizasyonunun önemli bir başarı yakaladığını kaydeden Topçu, 2027'de bu ivmenin daha da yukarı taşınacağını ifade etti. Topçu ayrıca, IDEF ile SAHA EXPO'nun dönüşümlü olarak düzenleneceğini belirterek, 2027 takviminin 3-9 Mayıs olarak güncellendiğini açıkladı.

'IDEF, TÜRKİYE'NİN VİZYONUNU DÜNYAYA TAŞIYOR'

BTSO ve KFA Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise IDEF'in sadece bir fuar değil, Türkiye'nin savunma sanayiindeki mühendislik gücünü ve yüksek teknoloji üretim kapasitesini dünyaya gösteren stratejik bir vitrin olduğunu ifade etti. Savunma sanayiinin küresel ölçekte en kritik sektörlerden biri olduğuna dikkat çeken Burkay, KFA Fuarcılık'ın uluslararası standartlarda organizasyon kabiliyetiyle IDEF 2027'yi daha da güçlü bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Burkay, 2027 organizasyonunun Türkiye'nin savunma sanayii ihracat hedeflerine ve yüksek katma değerli üretim vizyonuna önemli katkılar sunacağını belirterek, tüm paydaşlara teşekkür etti.