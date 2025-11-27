Kayseri Ticaret Odası (KTO) Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, küresel belirsizlikler, enflasyon ve KOBİ'lere sağlanan destekler gibi konulara değindi ve Kayseri iş dünyasının güçlü üretim kapasitesi ile bu dönemi fırsata çevirebileceğini vurguladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan başkanlığında M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Ömer Gülsoy'un yanı sıra Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri ve Basın mensupları katıldı.

Saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından görüşülen gündem maddeleri kabul edildi. Toplantıda, ay içerisinde yapılan faaliyetlere de yer verildi.

Yönetim kurulunun aylık faaliyetleri ve gündeme ilişkin bilgiler vermek üzere kürsüye gelen Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, sözlerine Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında 20 kahraman askerimizin, Hırvatistan'da ise yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu Pilot Hasan Bahar'ın şehit olmasının milletimizi derinden sarstığını belirterek başladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20 askerimizin aziz hatırasını yaşatmak üzere '11 Kasım Hava Şehitleri Anıtı' yapılmasına yönelik aldığı kararı da anlamlı bir vefa örneği olarak değerlendiren Başkan Gülsoy, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla andığını vurguladı.

'Küresel Ekonomide Belirsizlik Hakim'

Konuşmasında ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Gülsoy, küresel ekonominin uzun süredir görülmemiş ölçüde belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu, jeopolitik risklerden ticaret savaşlarına, enerji ve gıda arzındaki dalgalanmalardan iklim krizinin etkilerine kadar birçok unsurun dünya ekonomisini baskılamaya devam ettiğini vurguladı. ABD'nin korumacı politikalarının tedarik zincirlerini yeniden şekillendirdiğini, Avrupa'da büyümenin zayıf seyrettiğini ve Çin'de beklenen toparlanmanın gecikmesinin küresel talebi aşağı çektiğini ifade etti.

'İşletmeler İçin Yeni Dönem: Verimlilik ve Dayanıklılık'

Uluslararası kuruluşların güncel tahminlerine göre küresel ekonominin potansiyelinin altında büyümeye devam edeceğini, bu ortamda işletmelerin maliyetlerinden üretim modellerine, tedarik zincirlerinden satış stratejilerine kadar tüm süreçlerini yeniden gözden geçirmek zorunda kaldığını belirtti. Önümüzdeki dönemin, verimlilik ve katma değer odaklı firmaların ayakta kalacağı bir dönem olacağını vurguladı.

'Enflasyonla Mücadelede Kararlılık'

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerinde ise; hammadde fiyatlarındaki oynaklık, enerji maliyetleri, finansmana erişim sorunları ve yüksek enflasyonun üretim ve yatırım kararlarını şekillendiren temel başlıklar arasında yer aldığını ifade etti. Orta Vadeli Program çerçevesinde enflasyonla mücadelede önemli adımlar atıldığını, ancak sıkı para politikasının üretim kesimi üzerindeki maliyet baskısını artırdığını belirtti. Bu nedenle KOBİ'lerin ayakta kalması için finansmana erişimin güçlendirilmesi ve faizlerin makul seviyelere gerilemesinin kritik olduğunu vurguladı.

Para politikasının maliye politikaları, yatırım teşvikleri ve yapısal reformlarla desteklenmesinin hem fiyat istikrarı hem de büyüme açısından önem taşıdığını ifade eden Gülsoy, Merkez Bankası'nın son iki aydır sürdürdüğü faiz indirimlerinin iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını belirtti. Ancak 2025 enflasyon tahmininin yukarı yönlü güncellenmesinin, faiz indirim sürecini olumsuz etkilememesi gerektiğini de vurguladı.

'Nefes Kredisi Kobi'ler İçin Önemli Bir Destek'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde hayata geçirilen Nefes Kredisi'nin yoğun talep üzerine 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye çıkarılmasının son derece yerinde bir adım olduğunu ifade eden Gülsoy, Kayseri Ticaret Odası'nın hem ilk paketin devreye alınması hem de ikinci paketin genişletilmesi için yoğun girişimlerde bulunduğunu ve bu çabaların sonuç verdiğini memnuniyetle gördüklerini belirtti. Destekleri nedeniyle TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na şükranlarını sunduğunu da vurguladı.

'Tedbirli, Planlı ve Dijital Odaklı Bir Dönem'

İş dünyasının bu süreçte daha planlı, tedbirli ve dijitalleşmeye odaklı bir iş modeline yönelmesi gerektiğini belirten Gülsoy, Türkiye'nin güçlü üretim kapasitesi ve dinamik yapısıyla enflasyonla mücadele sürecinden başarıyla çıkacağına olan inancını ifade etti.

'İş İnsanına Karamsarlık Yakışmaz'

Hiçbir olumsuz tablonun iş dünyasını karamsarlığa sürüklememesi gerektiğini, Türk iş insanının bugüne kadar birçok zorluğu birlikte aşmış bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Gülsoy, kamu ve özel sektör iş birliğiyle mevcut zorlukların da aşılacağına olan güvenini dile getirdi.

'İl İhracatını Geliştirme Yürütme Kurulu Toplantısı'

İl İhracatını Geliştirme Yürütme Kurulu ikinci toplantısının gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Gülsoy, toplantıda çalışmanın ilk fazına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, saha araştırmasının tamamlanmasıyla Kayseri için önemli bir İl İhracat Raporu oluşturulacağını ve şehrimizin ihracatına yönelik bilimsel çalışmalara katkı sağlayacağını vurguladı.

'Reel Kesim Güven Endeksi ve İl Ekonomik Görünümü Araştırması'

Gülsoy, ayrıca TEPAV ve Odamız desteğiyle yürütülen, Reel Kesim Güven Endeksi, PMI ve İl Ekonomik Görünümü temalı saha araştırmasının Kasım ayı itibarıyla başladığını belirtti. Araştırma, Prof. Dr. Recep Ulucak koordinasyonunda, Erciyes Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri tarafından firmalara yapılan 10-15 dakikalık görüşmelerle yürütülüyor.

Her üç ayda bir raporlanacak çalışmada 375 firma ile görüşmeler yapılacağını kaydeden Gülsoy, ilimizin ekonomik sorunlarının doğru şekilde ölçülebilmesi için üyelerden görüşmelere destek olmalarını ifade etti.

Konuşmasının sonunda Oda faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Başkan Gülsoy, Mobilya sektöründen turizme, eğitimden dijital iş birliğine kadar birçok alanda gerçekleştirilen faaliyetleri meclis üyeleriyle paylaştı.

Başkan Gülsoy, Oda faaliyetlerinin şehrin ekonomik hayatına katkı sunduğunu, sektörleri güçlendirdiğini ve üyeleri desteklediğini belirterek, Kasım ayında kurulan firma sayısının187, kapanan firma sayısının ise 81 olduğunu söyledi.