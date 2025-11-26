Bursa merkezli teknoloji firması F2F Bilişim, dünyanın en büyük B2B e-ticaret platformu Alibaba.com ile resmi iş ortaklığı anlaşması imzaladı. Ortaklık, bölgedeki KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırmayı ve global pazarlara erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

BURSA (İGFA) - Türkiye'nin dijital dönüşüm ve e-ihracat alanındaki öncü firmalarından F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., Alibaba.com ile stratejik iş ortaklığı anlaşması imzaladı.

Bursa Teknik Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren firma, bu ortaklıkla Bursa ve çevresindeki işletmelere global B2B ihracat, dijital pazarlama ve uluslararası satış danışmanlığı alanlarında uçtan uca çözümler sunmayı amaçlıyor.

F2F Bilişim Kurucusu İlker Özgüven, anlaşmanın Türk üreticilerinin 7600 ürün kategorisi ve 40 farklı sektördeki Alibaba.com ağı üzerinden dünya pazarlarına erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Özgüven, 'Tekstil, otomotiv, kimya, makine ve mobilya gibi sektörlerdeki üretim gücümüzü dijital ticaret ve B2B e-ihracat ile buluşturuyoruz. Amacımız, Bursa'yı Türkiye'nin B2B e-ihracat üssü haline getirmek' dedi.

Firma, web tasarım ve yazılım geliştirme alanındaki 9 yıllık deneyimiyle 400'den fazla KOBİ'ye dijital dönüşüm desteği sağladığını ve Shopmaxx, Webpulse, Brandboost gibi ürünlerle inovatif çözümler sunduğunu vurguladı. Ayrıca F2F Bilişim, Alibaba.com işbirliği kapsamında yerinde destek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile KOBİ'lerin ihracat süreçlerini dijitalleştirmeyi planlıyor.

2026 yılı boyunca Bursa'daki STK'lar ile iş birliği yaparak e-ihracat eğitimleri, saha etkinlikleri ve sektör buluşmaları düzenleyeceklerini ifade eden Özgüven, bu programlarla amaçlarının KOBİ'lerin dijitalleşme kapasitelerini artırmak, global alıcılara erişimlerini güçlendirmek ve bölgesel ekonomiyi uluslararası pazarlara taşımak olduğunu söyledi.