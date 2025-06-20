KTO Karatay Üniversitesi, 2024-2025 mezunlarını Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle uğurladı. Törende 1.680 mezuna diplomaları verilirken, üniversite birincisi Durmuş Ali Kırıcıoğlu’na plaketi takdim edildi.KONYA (İGFA) - KTO Karatay Üniversitesi’nin 2024-2025 Mezuniyet Töreni, Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Törene Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Rektör Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, akademisyenler, mezunlar ve aileleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı ile başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mezunlara seslenerek, “Konya’nın ilim mirasını taşıyan üniversitemizin mezunları, sadece meslek sahibi değil, ahlaki sorumluluklarının bilincinde dava insanlarıdır. Sizler, Konya’yı temsil edecek, Türkiye’yi daha güzel bir geleceğe taşıyacak anahtarsınız. Başarı, notlardan çok hayata kattığınız anlam ve insanlığa sunduğunuz katkıda gizlidir” dedi. Altay, bir veli olarak da törende bulunmanın heyecanını paylaşarak, “Bu diploma, anne-baba emeğinin de sembolüdür. Tüm mezunları tebrik ediyorum” diye konuştu.

Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, mezunlara, “Üniversite, sadece eğitim değil, vizyon ve değerler kazandırır. Sorgulayın, eleştirin, analitik düşünün. Gazze, Filistin ve Doğu Türkistan’daki zulümlere karşı adaletin savunucuları olun. Bilginizi insanlık için kullanın. Zorluklara rağmen inançla, geçmişten güç alarak geleceğe yürüyün” tavsiyesinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, mezunların meslek hayatına donanımlı şekilde hazırlandığını vurgulayarak, “Sizleri lider, yol gösterici mezunlar olarak uğurluyoruz. Merak eden, dürüst ve adil bireyler olun. Üniversitemizin ve ülkemizin ismini büyütecek olan sizlersiniz. Başarı, topluma kattığınız değerlerle anlam kazanır” dedi.

BİRİNCİYE PLAKET VE DİPLOMA

Üniversite birincisi Durmuş Ali Kırıcıoğlu’na plaketi ve hediyesi Selçuk Öztürk tarafından takdim edilirken, kuşağını Rektör Ortaç bağladı. Lisans ve ön lisans düzeyinde ilk üçe giren mezunlara da dekan ve müdürler tarafından plaketleri verildi. 1.680 mezunun diplomalarını aldığı tören, aileler ve mezunların fotoğraf çekimleriyle sona erdi.