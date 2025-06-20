Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin ortak çabasıyla bir yılı daha başarıyla geride bıraktıklarını belirtti.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle ilgili bir mesaj yayımladı.

Bakan Tekin, 18 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmenle tamamlanan eğitim yılında, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederken, “Türkiye’nin dört bir yanındaki eğitim yuvalarında, inanç, sabır ve özveriyle bir yılı daha geride bıraktık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, eğitimde devasa adımlar attık” dedi.

EĞİTİMDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Bakan Tekin, 2002-2003 eğitim yılıyla bugünü karşılaştırarak, öğrenci sayısında yüzde 30,8, öğretmen sayısında yüzde 123,3, derslik sayısında yüzde 103,4 ve eğitim kurumu sayısında yüzde 65,9 artış yaşandığını vurguladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitimde köklü bir dönüşüm sağlandığını belirten Bakan Tekin, “Bu model, öğrenmeyi bilgi aktarımından anlam arayışına dönüştürdü. Öğrencilerimizi çağın gerekliliklerine uygun, milli ve manevi değerlerle donatılmış bireyler olarak yetiştiriyoruz” dedi.

ÖĞRENCİLERE YAZ TATİLİ MESAJI

“Bir yılı çaba ve kararlılıkla tamamladınız, hepinizi kutluyorum" diyerek öğrencilere seslenen Bakan Tekin, "Yaz tatili, dinlenmenin yanı sıra kendinizi keşfetme fırsatı. Kitap okuyun, günlük tutun, yeni yerler görün, beceriler edinin. Dijital dünyada nitelikli içeriklere yönelin, hayal kurmaktan ve kendiniz olmaktan vazgeçmeyin. Sizler Türkiye Yüzyılı’nın meşalelerisiniz” dedi.

Öğretmenlere de, “Sizler, bir milletin istikbalini sınıflarda kuran onurlu neferlersiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yeni nesli sizler yetiştireceksiniz’ sözü, sizin omuzlarınızda yükseliyor. Emeğiniz tarifsiz” diye seslenerek teşekkür eden Bakan Yusuf Tekin, velilere de çocuklarla kurulan gönül bağının önemini vurguladı. Tekin, “Çocuklarımız, sizinle yaşadıklarını hatırlar. Velivizyon ve Aile Okulu projelerimizle yanınızdayız” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yıl sonu mesajında il ve ilçe müdürlüklerinden okul yöneticilerine, tüm teknik ve idari personele teşekkür ederek, “Sizler, Türkiye Yüzyılı’nın isimsiz kahramanlarısınız. Eylülde daha güçlü buluşmak dileğiyle, herkese sağlık ve esenlik dilerim” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 tarihinde başlayacak, 26 Haziran 2026'da sona erecek.