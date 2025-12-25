Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, 2025 yılı boyunca en çok istek alan ve en çok çalınan şarkıların yıllık verilerini açıkladı. Türk pop müziğinin nabzını tutan liste, yılın hitlerini ve zirveye adını yazdıran sanatçıları gözler önüne serdi.

İSTANBUL (İGFA) - 2025 yılının 'En Çok Çalan Şarkı' unvanı, güçlü çıkışıyla dikkat çeken BLOK3'ün 'Sevmeyi Denemedin' adlı parçasına gitti. Şarkı, yıl boyunca Kral Pop Radyo'da en çok çalınan ve dinleyicilerden en fazla istek alan parça oldu.

Yılın 'En Çok Çalan Düeti' ve aynı zamanda 'En Çok Çalan Cover Şarkısı' kategorilerinde ise zirve değişmedi. Dedublüman x Aleyna Tilki iş birliğiyle hayat bulan 'Sana Güvenmiyorum', iki kategoride de listenin tepesine yerleşerek büyük bir başarıya imza attı.

2025'in 'En İyi Çıkış Yapan' ismi ise müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Manifest oldu. Kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Manifest, yılın en çok konuşulan yeni projelerinden biri olmayı başardı.

SANATÇI KATEGORİLERİNDE İSE TABLO NET:

'En Çok Çalan Erkek Sanatçı' unvanı, ardı ardına hitlere imza atan Semicenk'in olurken; 'En Çok Çalan Kadın Sanatçı' ödülü, istikrarlı başarısıyla Simge'ye gitti.

Grup kategorisinde de yılın kazananı yine Dedublüman oldu. Grup, 'En Çok Çalan Grup' olarak 2025'e adını altın harflerle yazdırdı.

Kral Pop Radyo'nun 2025 verileri, yıl boyunca müzik listelerine yön veren isimleri ve dinleyici tercihlerinin ne yönde şekillendiğini bir kez daha ortaya koydu.

Türk pop müziği için son derece hareketli geçen 2025, şimdiden unutulmaz yıllar arasındaki yerini aldı.