Yeşim Salkım'ın genç yetenek Tahsin Pala ile birlikte gerçekleştirdiği düet çalışması 'Yanmış Bir Yürek Var' dinleyicisiyle buluştu.

İSTANBUL (İGFA) - Şarkı, Avrupa Müzik ve Yeşil Müzik işbirliğiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

1980'li yıllarda Kamuran Akkor, 2001'de de Müslüm Gürses tarafından seslendirilen yaklaşık 40 yıllık bir şarkı olan Yanmış Bir Yürek Var'ın sözleri Yavuz Durmuş, bestesi Yılmaz Tatlıses'e, düzenlemesinin ise Emre Can'a ait olduğu öğrenildi.

Şarkının video klibi Damla Latin Özen yönetmenliğinde çekildi. ON7 Sapanca Private'ta, 25 kişilik bir ekiple çekilen klip, ayrılık temasını merkeze alan şarkının atmosferini görsel olarak da destekliyor.