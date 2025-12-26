Kral FM, 2025 yılı müzik verilerini açıkladı. Yılın en çok çalınan şarkısı Ebru Gündeş'in 'Duygularım' oldu. En çok çalınan kadın sanatçı yine Ebru Gündeş olurken, erkek sanatçı kategorisinde Mahsun Kırmızıgül birinci sırada yer aldı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM, 2025 yılı boyunca dinleyicilerden gelen istekler ve yayın frekansları baz alınarak hazırlanan yıllık müzik verilerini açıkladı. Buna göre yılın en çok çalınan şarkısı ile en çok çalınan kadın ve erkek sanatçıları netleşti.

2025 YILINDA KRAL FM'DE EN ÇOK ÇALAN ŞARKI

Ebru Gündeş - Duygularım

2025 yılı boyunca Kral FM'de en çok istek alan ve en sık çalınan şarkı, Ebru Gündeş'in güçlü yorumu 'Duygularım' oldu. Şarkı, yıl boyunca dinleyicilerin vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

2025 YILINDA KRAL FM'DE EN ÇOK ÇALAN KADIN SANATÇI:

Ebru Gündeş

Türk müziğinin en güçlü kadın seslerinden Ebru Gündeş, 2025 yılında Kral FM'de en çok çalınan kadın sanatçı unvanının da sahibi oldu. Sanatçı, repertuvarı ve dinleyici ilgisiyle zirvedeki yerini korudu.

2025 YILINDA KRAL FM'DE EN ÇOK ÇALAN ERKEK SANATÇI:

Mahsun Kırmızıgül

Şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Mahsun Kırmızıgül, 2025 yılında Kral FM'de en çok çalınan erkek sanatçı olarak öne çıktı. Sanatçının yıllara meydan okuyan eserleri, dinleyicilerden yoğun ilgi görmeye devam etti.