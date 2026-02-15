Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kent Rehberi'ne entegre ettiği 'Sıfır Atık Rehberi' ile şehir genelindeki depozitolu ambalaj toplama noktaları ve sıfır atık konteynerlerini tek platformda toplayan yeni bir dijital uygulamayı hayata geçirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği Kent Rehberi platformuna 'Sıfır Atık Rehberi' ekleyerek çevre odaklı dijital uygulamalarına bir yenisini daha ekledi.

Uygulamayla birlikte vatandaşlar, depozitolu ambalaj toplama noktaları ve sıfır atık konteynerlerinin konumlarını harita üzerinden görüntüleyerek en yakın geri dönüşüm alanına hızlı ve kolay şekilde ulaşabilecek.

DOA NOKTALARI VE SIFIR ATIK KONTEYNERLERİ TEK HARİTADA

Kent Rehberi internet sitesi üzerinden sunulan Sıfır Atık Rehberi ile Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) toplama noktaları ve şehir genelindeki sıfır atık konteynerleri harita tabanlı sistemde bir araya getirildi.

Konum bilgileri ve ulaşımı kolaylaştıran yol tarifleriyle desteklenen uygulama sayesinde vatandaşlar, evlerine, işyerlerine ya da bulundukları noktaya en yakın geri dönüşüm alanlarını birkaç tıklamayla görüntüleyebilecek.

REHBERİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİĞİ: 'YAKINIMDA ARA'

Sıfır Atık Rehberi'nde yer alan 'Yakınımda Ara' fonksiyonu sayesinde ise kullanıcılar bulundukları konumdan belirledikleri kilometre çapındaki tüm sıfır atık konteynerlerini ve Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) toplama noktalarını harita üzerinden listeleyebilecek.