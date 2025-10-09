Kosova Esnaf Prizren Derneği Başkanı Varis Xhejlani öncülüğündeki heyet, BALKANTÜRKSİAD'ın davetiyle Bursa'ya çıkarma yaptı. Ziyaret kapsamında üniversiteden valiliğe, iş dünyasından sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok kurumla temasta bulunuldu.

KOSOVA (İGFA) - Kosova Esnaf Prizren Derneği Başkanı Varis Xhejlani ve beraberindeki heyet, BALKANTÜRKSİAD'ın davetiyle gerçekleştirdikleri Bursa ziyareti kapsamında çeşitli kurumlarla temaslarda bulundu.

Programın ilk durağı BALKANTÜRKSİAD Genel Merkezi oldu. Ardından heyet, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen ile bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği fırsatları masaya yatırıldı. Karşılıklı plaket takdimleriyle ziyaretler anı ölümsüzleştirildi.

B2B GÖRÜŞMELERLE SOMUT ADIMLAR ATILDI

Kosovalı iş insanları ile Türk iş dünyası temsilcileri, BTSO ev sahipliğinde düzenlenen B2B etkinliğinde buluştu. Etkinlikte birçok sektörde yatırım ve ortaklık fırsatları ele alınırken, ilişkilerin daha da ileri taşınması hedeflendi. BALKANTÜRKSİAD Başkanı İskender İskenderoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, 'Dostluklarımız iş birliğine dönüşsün. Balkanlarla Türkiye arasında köprü olmaya devam edeceğiz' dedi.

'KOSOVA VE TÜRKİYE ARASINDA GÜÇLÜ GÖNÜL BAĞI VAR'

BTSO adına konuşan Abidin Şakir Özen, Kosova ile Türkiye'nin ortak kültürel ve tarihi bağlarına dikkat çekerek, 'Prizren'e bakınca Bursa'yı görüyor, Bursa'ya bakınca Prizren'in sıcaklığını hissediyoruz' ifadelerini kullandı.

Kosova Esnaf Prizren Derneği Başkanı Varis Xhejlani ise Bursa'nın sanayi ve üretim gücüyle Kosova'ya en yakın şehir olduğunu vurguladı. Kosova'nın yatırımcılara sunduğu fırsatlara değinen Xhejlani, 'Enerji, turizm, teknoloji ve sağlık gibi birçok alanda Türk yatırımcıları bekliyoruz. Her türlü desteğe hazırız' dedi. Xhejlani ayrıca Prizren'de kurulan İnovasyon ve Eğitim Parkı (ITP Prizren) hakkında bilgi vererek, bu yapının bölgenin teknoloji üssü haline gelmesi hedefini paylaştı.

Ziyaret programı kapsamında heyet, RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke ve yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya geldi. Görüşmede, Kosova ile Türkiye arasında ortak projeler geliştirilmesi yönünde fikir alışverişinde bulunuldu.