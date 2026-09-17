Kocaeli sahillerinde yaz boyunca gözünü denizden ayırmayan KOSKEM ekipleri, 539 vatandaşa nefes oldu. Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlara zamanında müdahale eden ekipler, 2026 yaz sezonunu sorumluluk alanlarında ve görev saatleri içerisinde sıfır can kaybıyla tamamladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), 2026 yaz sezonunu başarıyla tamamladı.

Vatandaşların denizden güvenle faydalanabilmesi için 13 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında görev yapan ekipler, yaz boyunca dikkatli gözetimleri ve zamanında müdahaleleriyle yüzlerce hayatın kurtarılmasını sağladı. Profesyonel ve gönüllü cankurtaranların özverili ve koordineli çalışmaları sayesinde, yaz sezonunda boğulma tehlikesi geçiren 539 vatandaş hayata tutundu.

KOSKEM'DEN HAYAT KURTARAN SEZON

KOSKEM ekipleri, sezon boyunca sorumluluk alanlarında ve görev saatleri içerisinde hiçbir vatandaşın boğularak hayatını kaybetmemesi için özveriyle çalıştı. Sahillerde tehlike yaşayan vatandaşların yardımına koşan cankurtaranlar, koordineli müdahaleleriyle can kayıplarının önüne geçti. Ekipler, kurtarma çalışmalarının yanı sıra riskli durumları önceden tespit ederek vatandaşları uyardı. Gözetim, bilgilendirme ve önleyici tedbirlerin birlikte yürütüldüğü sezon, görev bölgelerinde ve görev saatlerinde sıfır can kaybıyla tamamlandı.

SEZONUN KAPANIŞI CEBECİ'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yaklaşık üç ay süren cankurtaranlık çalışmalarının ardından Kandıra Cebeci Sahili'nde bulunan KOSKEM kampında sezon kapanış programı düzenlendi. Programa yaz boyunca sahillerde görev yapan cankurtaran itfaiye personeli, çalışmalara destek veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gönüllü cankurtaranlar katıldı. Zorlu mesaiyi birlikte omuzlayan profesyonel ve gönüllü cankurtaranlar, başarılı sezonu geride bırakmanın gururunu yaşadı.

İSLAMOĞLU'NDAN EKİPLERE TEŞEKKÜR

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, sezon boyunca büyük bir özveriyle görev yapan ekiplerin önemli bir başarıya imza attığını belirtti. Sezonun kayıpsız tamamlanmasına katkı sunan tüm sivil toplum kuruluşlarına, itfaiye personeline ve gönüllü cankurtaranlara plaket takdim ederek teşekkür eden İslamoğlu, farklı kurum ve kuruluşların aynı amaç etrafında buluşmasının önemine dikkat çekti. İslamoğlu, sahada sağlanan dayanışma ve koordinasyonun vatandaşların can güvenliğinin korunmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

KOSKEM, GÖNÜLLÜ EKİPLERLE OMUZ OMUZA

2026 yaz sezonunda KOSKEM'in sahillerde yürüttüğü cankurtaranlık çalışmalarına çok sayıda gönüllü ekip destek verdi. Gönüllü İtfaiyeciler, AKUT Kocaeli, Mahalli Afet Gönüllüleri (MAG), ISAR Uluslararası Arama Kurtarma Derneği, Yeditepe Üniversitesi Doğal Afetlerde Kurtarma Kulübü (YÜDAK), Kocaeli Yüzme Kulübü (KYK), Deniz Yıldızları Dalış Kulübü, Körfez Yüzme Kulübü, Mercan Yüzme Kulübü, Kılavuz Arama Kurtarma Derneği ve DK9 Kocaeli Derneği, sezon boyunca KOSKEM ekipleriyle omuz omuza görev yaptı.

TÜRKİYE'NİN ÖRNEK CANKURTARANLIK PROJESİ

Profesyonel ekiplerle gönüllülerin birlikte görev yaptığı KOSKEM, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin aktif katılımıyla Türkiye'de gerçekleştirilen tek cankurtarma projesi olma özelliği taşıyor. Büyükşehir'in koordinasyonunda sürdürülen bu iş birliği, sahillerde hayat kurtaran bir dayanışmaya dönüşerek 539 vatandaşın kurtarılmasında önemli pay sahibi oldu.