Edirne'de Keşan Belediyesi, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte ilçedeki tüm 1. sınıf öğrencilerine yönelik kırtasiye desteğinde bulundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçedeki 1. sınıf öğrencilerine kırtasiye desteği sağladı. Rasim Ergene İlkokulu'nda düzenlenen programın ardından, Keşan Belediyesi tarafından ilçedeki 1. sınıf öğrencilerine eğitim setleri dağıtılmaya başlandı.

Öğrencilerin eğitim hayatına güzel bir başlangıç yapmalarına katkı sunmak amacıyla hazırlanan eğitim setlerinde; defter, kalem, silgi, kalemtıraş ve kalem kutusu yer aldı.

Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, çocukların eğitimine yönelik desteklerin önemine dikkat çekerek, ilçedeki tüm 1. sınıf öğrencilerinin yanında olacaklarını ifade etti.

Özcan yaptığı açıklamada, '2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için başarılı ve güzel bir yıl olmasını diliyorum. Keşan'daki tüm ilkokullarda 1. sınıfa başlayan öğrencilerimize kırtasiye malzemelerini ulaştırarak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yanında olacağız. Onların eğitim hayatına küçük de olsa bir katkı sunabilmek bizim için büyük bir mutluluk. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için imkânlarımız doğrultusunda desteklerimizi sürdüreceğiz.' dedi.