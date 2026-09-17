Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Gemlik ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında eğitim yatırımlarını yerinde inceleyerek yapımı devam eden okul inşaatlarında saha denetimlerinde bulundu ve 39. Ahilik Haftası Kutlama Programı'na katıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde eğitim kurumlarına yönelik ziyaretler kapsamında İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer'e Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Gemlik İlçe Millî Eğitim Müdürü Cengiz Uç eşlik etti.

Heyet, yapımı devam eden Şehit Öğretmen Etem Yaşar İlkokulu, Atatürk İlkokulu ve Şehit Cemal İlkokulu inşaat alanlarını ziyaret etti. Saha incelemelerinde okul inşaatlarının mevcut durumu değerlendirilerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı. Heyet ayrıca yeni eğitim-öğretim yılında öğrencileriyle buluşan Gemlik Toki İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti. Modern mimarisi ve öğrencilerin gelişimini destekleyen donanımıyla ilçeye kazandırılan okulda sınıflarda ve okul bahçesinde öğrencilerle bir araya gelindi. Öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılı heyecanına ortak olan yöneticiler, öğrencilere başarı ve mutluluk dileklerini iletti.

Program kapsamında ayrıca Arif Nihat Asya İlkokulu ziyaret edildi. Yapımı tamamlanan okul; 16 derslik, 3 ana sınıfı, 3 eğitim salonu, konferans salonu ve idari birimleriyle öğrencilerimize çağdaş ve nitelikli bir eğitim ortamı sunmaya hazırlanıyor.

39. AHİLİK HAFTASI GEMLİK'TE KUTLANDI

Eğitim yatırımlarına ilişkin incelemelerin ardından program, 39. Ahilik Haftası Kutlama Programı kapsamında Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Müzesi'nde devam etti. Programa Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali Özkan İlhan ve Gemlik İlçe Millî Eğitim Müdürü Cengiz Uç katıldı.

Bursa'nın ilk kadın ahisi ve Türkiye'de 'Yılın Ahisi' unvanını taşıyan Emine Elmas'ın da yer aldığı programda, Ahilik kültürünün temelini oluşturan meslek ahlakı, usta-çırak ilişkisi, dayanışma ve yardımlaşma anlayışının gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı. Gemlik'te gerçekleştirilen program kapsamında ilçedeki eğitim yatırımlarının mevcut durumu değerlendirilirken, öğrencilerin çağın ihtiyaçlarına uygun, modern ve nitelikli eğitim ortamlarına kavuşması amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı. Eğitim yatırımlarının yanı sıra Ahilik kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmaların da önemi vurgulandı.