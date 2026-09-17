Edirne'nin tarımda öncü ilçelerinden İpsala'da, bölge ekonomisinin can damarı olan çeltikte hasat sezonu coşkuyla başladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Yaykın mevkiinde çeltik üreticisi Hasan Yavaş'a ait tarlada gerçekleştirilen ilk hasat programına katılarak üreticilerin heyecanına ortak oldu. İlçe protokolünün de eşlik ettiği etkinlikte, bölgede yaygın olarak yetiştirilen Osmancık türü çeltiğin ilk biçimi yapıldı.

Hasat programının en renkli anı, Kaymakam Güzel'in biçerdöver direksiyonuna geçmesi oldu. Biçerdöveri bir süre bizzat kullanan Güzel, tarladaki çeltiklerin toplanmasına bizzat katkı sundu.

Tarlada üretici Hasan Yavaş ve diğer çiftçilerle yakından ilgilenen Kaymakam Güzel; İpsala'nın ülke ekonomisi ve tarımı için çeltik üretiminin stratejik önemini vurguladı.

Üreticilerin sezonla ilgili beklentilerini dinleyerek tarımsal faaliyetler hakkında bilgi alan Kaymakam Güzel, tüm çiftçilere hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulundu.

İpsala Ovası'nın bereketli topraklarında yapılan bu ilk hasat, bölge çiftçisi için verimli bir sezonun habercisi olurken, üreticiler artan mesailerine moral dolu bir başlangıç yaptı.