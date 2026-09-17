Efes Selçuk, Avrupa Komisyonu'nun düzenlediği Avrupa Turizm Başkenti 2027 yarışmasında finale kalan 8 şehir arasında yer aldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Efes Selçuk, sürdürülebilir turizm alanındaki uluslararası başarısını Avrupa Turizm Başkenti 2027 yarışmasında finale taşıdı.

Green Destinations tarafından 2025 yılında dünyanın en iyi 100 sürdürülebilir turizm hikâyesi arasında gösterilen Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün de içinde bulunduğu sürdürülebilir turizm çalışmalarıyla Efes Selçuk, Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen yarışmada finale kalan 8 destinasyondan biri oldu.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Turizm Başkenti 2027 Yarışması'nda kısa listeye kalan şehirleri açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü ile Efes Selçuk Belediyesi tarafından yapılan ortak başvuru sonucunda Efes Selçuk, Avrupa genelinde 17 ülkeden 40 şehrin başvurduğu yarışmada finale kalan 8 şehir arasında yer aldı.

Nüfus kriterlerine göre iki ayrı kategoride değerlendirilen başvurularda Efes Selçuk, nüfusu 25 bin ile 100 bin arasında olan destinasyonların yer aldığı 2. kategoride yarışıyor.

Avrupa Komisyonu tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerde destinasyonların; sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, dijitalleşme, kültürel miras, yaratıcılık ve yerel yeteneklerin desteklenmesi alanlarındaki çalışmaları dikkate alındı.

Finale kalan destinasyonlar, Avrupa turizminin çeşitliliğinin yanı sıra akıllı ve sürdürülebilir turizm alanındaki uygulamalarıyla öne çıktı.

Avrupa Turizm Başkenti 2027 unvanını kazanacak destinasyon, 18-19 Kasım 2026 tarihlerinde Avrupa Komisyonu'na yapılacak sunumların ardından belli olacak.

'ÇOK YOL KATETTİK'

Efes Selçuk'un Avrupa Turizm Başkenti 2027 yarışmasında finale kalmasının kent adına önemli bir başarı olduğunu belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bu başarının uzun yıllara yayılan çalışmaların sonucu olduğunu ifade etti.

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi'nin (GSTC) belirlediği uluslararası standartlara uygun olarak Green Destinations sertifikası aldıklarını hatırlatan Başkan Sengel; 'Önce gümüş, ardından altın sertifikaya layık görüldük. 2025 yılında ise tarımın da ötesinde bir değer taşıyan Efes Tarlası Yaşam Köyümüz, dünyanın en iyi 100 sürdürülebilir turizm hikâyesi arasında yer aldı. Bugün geldiğimiz noktada bu çalışmalarımızın Avrupa Turizm Başkenti yarışmasında finale taşınmış olması bizim için ayrıca büyük bir gurur' dedi.

'BU BAŞARI DAYANIŞMANIN ESERİ'

Efes Selçuk'un Avrupa Turizm Başkenti 2027 yarışmasında finale kalmasının ortak bir emeğin sonucu olduğuna dikkat çeken Başkan Sengel, turizm sektöründen sivil toplum kuruluşlarına ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kadar kentin tüm paydaşlarının bu süreçte katkı sunduğunu belirtti.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, 'Geldiğimiz bu nokta bizim tek başımıza elde edebileceğimiz bir kazanım değil. Bu yolda Efes Selçuk'un turizmcileri, sivil toplum örgütleri ve kentimizin bütün paydaşları hep yanımızda oldu. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü'nün desteği bizim için çok kıymetli' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde Efes Selçuk'un uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmaya devam edeceklerini belirten Başkan Sengel, 'Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay ve Turizm Şube Müdürlüğümüzün desteğiyle Efes Selçuk'un adını küresel turizm ölçeğinde çok daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum. Bu süreçte yanımızda olan İzmir Büyükşehir Belediyemize ve Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay nezdinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.