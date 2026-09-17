Kaysei Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği ve Türkiye'ye örnek olan projeler kapsamında çocuklardan yaşlılara, engellilerden ihtiyaç sahibi ailelere kadar toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldi.

KAYSERİ (İGFA)- Gerçekleştirdiği ziyaretlerde Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'ın selamlarını ileten Fatma Çolakbayrakdar, Kocasinan'da gönül belediyeciliği anlayışıyla ihtiyaç duyan her vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.

Kayseri Kocasinan Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği projelerle toplumun her kesimine dokunmaya ve vatandaşların hayatına değer katmaya devam ediyor. Eğitimden gıdaya, çölyak desteğinden evde bakıma, sıcak yemek hizmetinden yeni doğan bebeklere yönelik desteklere kadar birçok alanda sürdürülen çalışmalar, gönül belediyeciliğinin önemli örneklerini oluşturuyor. Bu kapsamda çeşitli sosyal desteklerden faydalanan aileleri ve vatandaşları ziyaret eden Fatma Çolakbayrakdar, hem belediyenin hizmetlerini yerinde değerlendirdi hem de ailelerle yakından ilgilenerek Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'ın selamlarını iletti.

'KOCASİNAN'DA HER YENİ HAYAT, AİLEMİZE KATILAN YENİ BİR MUTLULUK'

'Hoş Geldin Kocasinanlı Bebek' projesi kapsamında yeni bebek sahibi olan aileleri de ziyaret eden Fatma Çolakbayrakdar, ailelerin mutluluklarına ortak oldu. Yeni doğan her bebeğin Kocasinan ailesinin yeni bir ferdi olduğunu belirten Fatma Çolakbayrakdar, annelerin bu özel dönemlerinde yanlarında olmanın önemine dikkat çekerek, 'Kocasinan'da her yeni hayat, ailemize katılan yeni bir mutluluk demek. Annelerimizin bu en özel anında yanlarında yer alıp 'Hoş Geldin Bebek' hediyelerimizi paylaşarak sevinçlerini büyütmeye devam ediyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak Kocasinan ailesine katılan her bebeği sevgiyle kucaklıyoruz.' ifadelerini kullandı.

GLÜTENSİZ DESTEKLE ÇÖLYAKLI VATANDAŞLARIN YANINDA

Kocasinan Belediyesi'nin 2017 yılından bu yana sürdürdüğü çölyak destekleri kapsamında ailelerle bir araya gelen Fatma Çolakbayrakdar, dayanışmanın önemine dikkat çekerek, 'Glüten hassasiyeti olan hemşehrilerimizin her zaman yanındayız. Dayanışmanın sıcaklığını paylaşarak hiçbir evde yalnızlık hissettirmiyoruz. Her kapıyı güler yüzle çalıyor, bereketi ve umudu aynı samimiyetle paylaşmaya devam ediyoruz.' dedi.

'GÖNÜL KAZANI'NDA SADECE AŞ DEĞİL, VEFA DA KAYNIYOR'

Yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik sürdürülen 'Gönül Kazanı' projesi kapsamında da vatandaşları ziyaret eden Fatma Çolakbayrakdar, ailelerin sofralarına ve gönüllerine misafir oldu. Proje kapsamında halen 238 farklı aileye her gün üç kap sıcak yemek ulaştırılırken, özellikle yalnız yaşayan ve ilerleyen yaşları nedeniyle yemek hazırlamakta güçlük çeken vatandaşların günlük yaşamlarına katkı sağlanıyor. Ziyaretlerde büyüklerle yakından ilgilenen Fatma Çolakbayrakdar, 'Gönül Kazanı'mızda sadece aş değil, saygı, vefa ve muhabbet kaynıyor. 'Gönül Kazanı' projemizle her daim sofralarına ve yüreklerine misafir olduğumuz kıymetli büyüklerimizi ziyaret ettik. Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'ın selamlarını ilettik. Gölgeleri ve duaları üzerimizden eksik olmasın.' diye konuştu.

'KOCASİNAN'DA DUALAR BİR, GÖNÜLLER BİR'

Kocasinan Belediyesi'nin 2024 yılından bu yana sürdürdüğü evde bakım hizmetiyle, kendi öz bakımını gerçekleştiremeyen vatandaşlara destek sağlanıyor. Hizmetten yararlanacak vatandaşlarda yaş ve gelir ayrımı gözetilmeden, bakım ihtiyacı bulunan kişilerin yaşamlarını daha sağlıklı ve güvenli şekilde sürdürebilmelerine katkı sunuluyor. Evde bakım hizmetinin, vatandaşların yalnız olmadığını hissettiren önemli sosyal destek çalışmalarından biri olduğu belirtilirken, Fatma Çolakbayrakdar da ziyaretleri sırasında ailelerin taleplerini dinleyerek geçmiş olsun ve iyi dileklerini ileterek, 'Gönülden gönüle kurduğumuz köprülerle büyük bir aileyiz. Kocasinan Belediyesi olarak sevgimizi ve desteğimizi her sofraya ulaştırmaya, hemşehrilerimizin hayatına değer katmaya devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

'KOCASİNAN'DA BÜYÜK BİR AİLEYİZ'

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Fatma Çolakbayrakdar, Kocasinan'da hiçbir vatandaşın kendisini yalnız hissetmemesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, 'Her kapıyı güler yüzle çalıyor, bereketi ve umudu aynı samimiyetle paylaşmaya devam ediyoruz. Gönülden gönüle kurduğumuz köprülerle bü