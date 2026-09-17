Okulların açılmasıyla birlikte Bornova genelinde çocukların sağlığını korumak amacıyla gıda denetimleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin bizzat yönettiği kontrollerde hijyen ve ruhsat kurallarını hiçe sayan işletmeler, uyarıldı ve gerekli yaptırımlar uygulandı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelinde fırın ve unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik denetimlerine büyük bir hız verdi. Bornova halkının ve özellikle okul çağındaki çocukların sağlığını güvence altına almayı hedefleyen denetimler, gece yarısı operasyonuyla derinleştirildi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve teknik personelin katıldığı titiz denetimlerde, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de bizzat yer alarak çalışmaları yerinde yönetti.

3 MAHALLEDE 11 İŞLETME

Ekipler; Atatürk, Evka-4 ve Erzene mahalleleri başta olmak üzere özellikle okul bölgelerinde yoğunlaşan toplam 11 işletmeyi mercek altına aldı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve toplum sağlığını tehlikeye atan işletmelere yaptırım uygulandı.

5 işletme, hijyen şartlarına tamamen aykırı üretim yaptığı gerekçesiyle yasal işlemler için Bornova İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bildirildi. 2 işletmeye ruhsatsız faaliyet gösterdiği için işlem yapıldı. 1 işletmeye doğrudan idari para cezası kesildi.

BAŞKAN EŞKİ: 'ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞIYLA OYNATMAYIZ'

Denetimlerin ardından net mesajlar veren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, karşılaştıkları manzaranın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Başkan Eşki, şunları söyledi:

'Okul denetimlerimizin başladığı bugünlerde fırın denetimlerimizi hızlandırdık. Özellikle okul bölgelerindeki pastaneleri ve fırınları denetliyoruz. Maalesef durum pek iç açıcı değil. Birkaçında mühürleme yapmak durumunda kaldık. Çocuklarımızın da bizlerin de alışveriş yaptığı birçok noktada gerçekten hijyen kurallarına uyulmadığını gördük. İşini düzgün yapan çok az sayıda işletmeye denk geldik. Diğerlerine cezai işlem uyguladık. Bu denetimleri, sizin güven içerisinde gıda tüketebilmeniz için sıklıkla yapmaya devam edeceğiz. Temel amacımız vatandaşımızın en doğru hizmetle buluşabilmesi.'