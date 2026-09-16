Enerji alanındaki küresel lider Eaton, Türkiye'de alt yüklenici denetimini standartlaştırmaya ve güvenlik standartlarını uyumlandırmaya yardım etmek amacıyla ISN® ile ortaklığının kapsamını genişletti.

GLOBE NEWSWIRE / DALLAS (İGFA) - Yüklenici ve tedarikçi bilgileri yönetim hizmetleri alanındaki küresel lider olan ISN; elektrikli, hidrolik ve mekanik sistemler alanlarında faaliyet gösteren bir akıllı enerji yönetim şirketi olan Eaton Corporation'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesi genelinde alt yüklenici bilgi yönetimi için ana platform olarak kullandığı ISNetworld çözümünün kapsamını genişletmeye devam ettiğini açıkladı.

EMEA BÖLGESİNDE BÜYÜMEYE DEVAM EDERKEN EATON İÇİN BU ORTAKLIK NEDEN ÖNEMLİ?

Genel merkezi İrlanda'nın Dublin şehrinde bulunan Eaton, küresel faaliyetlerini 175 ülkede yürütmekte olup 2006'dan bu yana ISNetworld müşterisidir. Eaton, küresel alt yüklenici yönetimi süreçlerini standartlaştırmak amacıyla 2024-2026 yılları arasında EMEA genelinde ISNetworld kullanımını 20'den fazla ülkeyi kapsayacak şekilde genişletti. Eaton, ISNetworld çözümünü en son Türkiye'de uygulamaya koydu ve bu yılın ilerleyen aylarında İspanya ve Portekiz'de de uygulamaya koymayı planlıyor. Bu genişleme, Eaton'ın yüksek riskli ve iş açısından kritik alt yüklenicilere öncelik vermesine olanak tanırken, farklı hukuki düzenleme ortamlarında denetim için tutarlı bir çerçeve oluşturmasını sağlıyor.

Eaton Corporation'da Kıdemli Çevre, Sağlık ve Güvenlik Direktörü olan Istvan Neuburger-Czimmermann 'Dünya genelinde faaliyet göstermek, faaliyetlerimizin her seviyesinde hesap verebilirliği pekiştiren, tek tip ve ölçeklenebilir bir alt yüklenici yönetim çerçevesi gerektirmektedir' açıklamasında bulundu. 'ISNetworld çözümü; Eaton projelerinde çalışmaya başlamadan önce alt yüklenici çalışanlarının uygun eğitimi almalarını sağlamak üzere Eaton'ın şirket genelindeki bilgileri daha iyi görmesine yardımcı olmaktadır.'

EATON, ISNETWORLD ÇÖZÜMÜNÜ KULLANDIĞI SINIRLARI EMEA BÖLGESİ GENELİNDE NASIL GENİŞLETİYOR?

Eaton, EMEA genelindeki faaliyetlerinde yapılandırılmış alt yüklenici katılımı, etkileşimi ve benimsemesini desteklemek amacıyla ISN'nin en iyi uygulamalarını uyguluyor. Bu yaklaşım, Danimarka, Norveç, Çekya, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi birçok ülkede alt yüklenicilerin abonelik uyum oranının %100'e ulaşmasını sağlıyor.

Eaton sürekli bölgesel büyüme stratejisi doğrultusunda, çalışan algısını ölçmek amacıyla ISN'nin güvenlik algısı değerlendirmesi olan CultureSight® çözümünü uygulamayı planlamaktadır. Bu adım sayesinde bölgeye veya sahaya özel iyileştirme planları, verimliliği ölçmeye yönelik yeniden değerlendirmeler, hesap verebilirliği ve katılımı artırmak üzere uygulamaya dökülebilecek geri bildirimler elde edilecektir.

ISN'de Uluslararası Operasyonlar Başkan Yardımcısı görevini üstlenen David Bibby 'Eaton'ın ISNetworld çözümünü uyguladığı sınırları genişletmesi, alt yüklenicileri küresel ölçekte yönetmek için gereken koordinasyon düzeyini gözler önüne sermektedir.' dedi. 'Eaton; ISNetworld çözümünün sunduğu araçlar ve hizmetlerden yararlanarak karar verme süreçlerine bilgi sağlamaya yardım edecek, güvenli ve güvenilir operasyonları destekleyecek, standartlaştırılmış bir çerçeveyi pekiştirmektedir.'

ISN'nin sektöre önderlik eden yazılım ve hizmetleri hakkında daha fazla bilgi almak için isn.com adresini ziyaret edin.

ISN HAKKINDA

ISN yüklenici ve tedarikçi bilgileri yönetimi alanındaki küresel liderdir; iş yerinde güvenlik, sağlık ve sürdürülebilirliği teşvik etmek amacıyla sermaye yoğun sektörlerde faaliyet gösteren 900 İşveren Müşteri ile 90.000 aktif yüklenici ve tedarikçi arasında bağlantı kurma konusunda 25 yılı aşkın deneyime sahiptir. ISN'nin markaları arasında ISNetworld® (küresel çevrim içi yüklenici ve tedarikçi yönetim platformu), Transparency-One® (tedarik zinciri yönetimine şeffaflık getirmek üzere geliştirilen sorumlu kaynak kullanımı veya tedarik platformu) ve Empower® (çalışanların kendilerini geliştirmeye devam etmesini sağlamak amacıyla geliştirilen çalışanlara yönelik uygulama) bulunmaktadır.

Dünya genelinde 12 ofisi bulunan ISN, 85'ten fazla ülkedeki müşterilerine ödüllü destek ve eğitim hizmetleri sağlamaktadır. ISN, yüklenici ve tedarikçi yönetim sistemlerinin verimliliğini ve etkililiğini iyileştirmeye yönelik küresel çabalara öncülük etmekten ve sektördeki en iyi uygulamaları paylaşmak, performans karşılaştırmaları yapmak, üyeleri arasında veriye dayalı içgörüler sağlamak, yönetim kurulu üyeleri dâhil olmak üzere karar verenlerin yüklenici ve tedarikçi risklerinin değerlendirilmesini ve izlenmesini sağlamasına yardım etmek konularında dünya çapında bir forum olarak hizmet vermekten gurur duymaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen isn.com adresini ziyaret edin.

EATON CORPORATİON HAKKINDA

Eaton, çevreyi korumaya ve dünyanın her yerinde insanların yaşam kalitesini artırmaya kendini adamış bir akıllı enerji yönetim şirketidir. Eaton veri merkezleri, kamu hizmetleri (elektrik, doğal gaz vb.), sanayi, makine imalatı, konut, havacılık ve uzay ve mobilite pazarlarına yönelik ürünler üretmektedir. Bugün olduğu gibi gelecekte de işini doğru yapma, sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda faaliyet gösterme ve müşterilerin enerji yönetim sürecine yardım etme taahhüdü Eaton'a yol göstermektedir. Eaton, elektriklendirme ve dijitalleşme alanında görülen küresel büyüme eğilimlerinden yararlanarak dünyanın en acil enerji yönetimi sorunlarının çözümüne katkıda bulunuyor ve bugünün ve gelecek nesillerin daha sürdürülebilir bir toplumda yaşamasına yardımcı oluyor. Daha fazla bilgi için lütfen eaton.com adresini ziyaret edin.