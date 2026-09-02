Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), yaz sezonunda sahillerde görevini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 24-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında Kocaeli plajlarında boğulma tehlikesi geçiren 26 vatandaşı kurtardı.

KOCAELİ (İGFA) - Haziran ayında sahillerde göreve başlayan KOSKEM ekipleri, sıcak havalarda serinlemek için denize giren vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Sezonun başından bu yana meydana gelen boğulma vakalarına hızlı şekilde müdahale eden ekipler, 13 Haziran'da başlayan yaz sezonunda bugüne kadar toplam 500 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

EN FAZLA KURTARMA CEBECİ PLAJI'NDA

Son bir haftada gerçekleştirilen 26 kurtarma operasyonunun dağılımı şöyle gerçekleşti: Bayramoğlu Halk Plajı'nda 1, Kandıra Cebeci Plajı'nda 17, Kandıra Diriliş Koyu'nda 1, Kandıra Tuzağzı Plajı'nda 3, Kandıra Babalı Plajı'nda 3 ve Karamürsel Kayacık Sahili'nde 1 vatandaş ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde 11 yıldır hizmet veren KOSKEM ekipleri, yaz sezonunun sona ereceği 13 Eylül 2026 tarihine kadar Kocaeli sahillerindeki görevine devam edecek. Sezon boyunca özveriyle görev yapan ekipler, vatandaşların güvenli şekilde denize girebilmesi için sahillerde olası boğulma vakalarına karşı teyakkuzda olacak.

158 KİŞİLİK EKİP SAHİLLERDE

Kocaeli'de 13 plajda görev yapan KOSKEM cankurtaran ekipleri, 14 jet ski ve 2 zodyak bot ile destekleniyor. 62 itfaiye personeli ile 96 STK ve gönüllü personelden oluşan toplam 158 kişilik ekip, vatandaşların güvenli bir şekilde denize girebilmesi için sahillerde görev yapıyor.

20 YILDA 23 BİN 377 CANA DOKUNDULAR

KOSKEM cankurtaran ekipleri, 2005-2025 yılları arasında 23 bin 377 vatandaşı boğulma tehlikesinden kurtardı. Ekipler yalnızca 2025 yaz sezonunda ise 1.906 vatandaşın yardımına koşarak olası can kayıplarının önüne geçti.