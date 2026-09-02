Marmara Denizi'nde iki ticari geminin çarpışmasıyla gündeme gelen 'Tuğberk İmamoğlu'nun 36 yıllık denizcilik geçmişi dikkat çekti. VesselFinder kayıtlarına göre 1990 yılında inşa edilen gemi, bugünkü adını 2017'de aldı. Daha önce farklı isimlerle ve farklı bayraklar altında hizmet veren gemi, son seferinde İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye ilerliyordu.

İSTANBUL (İGFA) - Marmara Denizi'nde yaşanan deniz kazasının ardından gündeme gelen TUĞBERK İMAMOĞLU isimli kuru yük gemisinin konumu, seyir durumu ve mürettebatına ilişkin bilgiler önem kazanırken, 36 yıllık ticari geçmişi de dikkat çekti.

vesselfinder.com kayıtlarına göre 1990 yılında inşa edilen yaklaşık 90 metrelik gemi, bugünkü adını 2017 yılında aldı. Geminin geçmişinde İngiltere ve Bahamalar bayrakları ile farklı isimler bulunuyor.

36 YILLIK BİR TİCARİ GEMİ

Marmara Denizi'nde yaşanan kazayla gündeme gelen TUĞBERK İMAMOĞLU, söz konusu verilere göre 1990 yapımı bir General Cargo Ship (genel kargo gemisi).

IMO numarası 9003548, MMSI numarası 271044604 olan gemi, halen Türk bayrağı altında seyrettiği ve çağrı işaretinin ise TCA4304 olduğu öğrenidli. Teknik kayıtlarında geminin toplam boyu 89,98 metre, genişliği 12,80 metre, gros tonajı 2.643 GT, dedveyt kapasitesi ise 4.598 ton olarak yer aldı.

GEMİNİN BUGÜNKÜ KİMLİĞİ 2017'DE OLUŞTU... İSİM İSİM, BAYRAK BAYRAK DEĞİŞTİ

VesselFinder'ın tarihçe bölümüne göre 1990 yılında inşa edilen gemi, 2017 yılının Eylül ayında TUĞBERK IMAMOGLU adını aldı.

VesselFinder'daki tarihçe kayıtları, geminin yıllar içerisinde farklı isimler ve bayraklar altında deniz ticaretinde görev yaptığını gösterdi.

Kayıtlara göre 2003 yılında ATLANTIC SEA adıyla Bahamalar bayrağı altında bulunduğu görülen geminin adı, 2008 yılında CELTIC NAVIGATOR olarak değişti. Bu dönemde gemi Birleşik Krallık bayrağı altında kayıtlıydı.

2016 yılında gemi yeniden isim değiştirerek Türk Bayrağı altında kayıtlara geçen gemi, KAPTAN DEDE adını aldı.

Geminin bugünkü adı olan TUĞBERK IMAMOGLU, Eylül 2017'de kullanılmaya başlandı. Gemi bu tarihten itibaren Türk bayrağı altında faaliyet göstermeyi sürdürdü.

SON SEFERİ İSKENDERUN'DAN BAŞLADI

Geminin 2026 yılındaki AIS kayıtlarında ise 6,3 metre su çekimi ve yaklaşık 5,6 knot hız bilgisi görülürken, AIS kayıtlarına göre TUĞBERK IMAMOGLU, 27 Ağustos 2026'da İskenderun'dan ayrıldı. Geminin rotası Karadeniz Ereğli olarak bildirildi.

Son seferinden önce de Türkiye'nin farklı limanlarına düzenli olarak uğrayan geminin kayıtlarında İskenderun, Ereğli, Hereke, Evyap, Samsun ve Gemlik gibi limanlar bulunuyor.