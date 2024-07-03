LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Bursa gönüllüleriyle birlikte lösemili çocuklara umut olmak için "Koşar Adım LÖSEV" Takımı'nı oluşturuyor.BURSA (İGFA) - Lösemi ve kanser mücadelesi veren çocuklar için sayıları 10 milyona yaklaşan LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı gönüllüleri kansere karşı farkındalık ve kaynak sağlamak adına birçok projede buluşuyor. Türkiye’nin farklı noktalarında gerçekleşen sportif aktivite ve maratonlara “Koşar Adım LÖSEV” adıyla katılan LÖSEV Gönüllüleri yaklaşan Bursa koşuları için hazırlıklara başladı.

Her yıl olduğu gibi bu sene de Türkiye’ nin her noktasından gönüllü koşucularıyla maratonlarda lösemili çocukların eğitimi için koşan LÖSEV, bu yıl Bursa koşularına hazırlanıyor. Gönüllüler hem sağlıklı yaşama dikkat çekiyor hem de lösemi ve kanserlemücadele eden miniklerin hayatına dokunuyor.

SEN DE KOŞAR ADIM LÖSEV TAKIMINDA YER ALABİLİRSİN

Bursa'da düzenlenecek birçok sportif organizasyonun içinde gönüllüleri ile yer almaya hazırlanan LÖSEV, Bursa’ nın her noktasından tüm gönüllülerini maraton koşucusu olmaya çağırıyor. "Sen de Koşar Adım LÖSEV Takımında yer alabilirsin" diyen LÖSEV, halen süren online başvuru ile LÖSEV hedefleri için tüm katılımcıların kendi adıyla veya şirket olarak, online bağış kampanyaları başlatarak, lösemili çocukların eğitimlerine destek olabileceklerini duyurdu.