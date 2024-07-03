Bursa Şehreküstü Meydanı'nda bir vatandaşın çeşmeye bağladığı hortumla güvercinleri serinletmesi çevredekilerin sempatisini topladı.Reyhan ÖZBAKIR/ HERKES DUYSUN
BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Şehreküstü Meydanı'nda (15 Temmuz Demokrasi Meydanı) bir vatandaş, sıcaktan bunalan güvercinleri çeşmeye bağladığı hortumla serinletti.
Yıllardır Şehreküstü Meydanı'nı kendilerine mesken edinen güvercinler, kavurucu sıcakların vurduğu Bursa'da, duyarlı bir vatandaşın meydanda bulunan Bosna Herkes Kardeşlik Çeşmesi'ne bağladığı hortumun altında duş alarak serinledi.
Vatandaşın bu hareketi çevredekilerin de sempatisini topladı.
Kaynak: igf