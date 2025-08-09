İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZDENİZ'in Tarihi Bergama Vapuru'nda düzenlediği etkinlikler Rembetiko Gecesi ile devam etti.İZMİR (İGFA) - Tarihin ve melodilerin iç içe geçtiği bu özel gecede müzikseverlere rembetiko ezgileri ile keyifli bir akşam yaşattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ AŞ, İzmir Körfezi'nde etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Tarihi Bergama Vapuru'nda yapılan turlar kapsamında son olarak Ege Denizi'nin iki yakası Rembetiko Gecesi'nde buluştu.

Patika Rembetiko grubunun sahne aldığı özel geceye İzmirli müzikseverler büyük ilgi gösterirdi ve danslarıyla eşlik etti. Eşsiz Körfez manzarası eşliğinde iki saat süren tur Konak İskele'de başlayıp Konak İskele'de son buldu.