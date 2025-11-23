Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, zorlu Göztepe deplasmanından beraberlikle dönen Kocaelispor'u kutladı. Taraftarı da unutmayan Büyükakın 'Kocaelispor'un yükselişine hep birlikte tanıklık edeceğiz' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Süper Lig'de sağlam adımlarla ilerleyen Kocaelispor, Milli maç arası dönüşünde Göztepe deplasmanından 0-0'lık sonuçla ve 1 puanla dönmeyi başardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, maç sonrası açıklama yaparak hem takımı hem de taraftarları kutladı.

Başkan Büyükakın, 'Son 6 maçta 13 puan. Sahadaki mücadelesiyle takımımızı tebrik ediyor, tribünlerde hiç sönmeyen coşkusuyla büyük taraftarımızı gönülden kutluyorum. Bu şehir bu inancı taşıdığı sürece, Kocaelispor'un yükselişine hep birlikte tanıklık edeceğiz. Birlikte daha güzel günlere' ifadesini kullandı.