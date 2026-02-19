Ticaret Bakanlığı, tüm kooperatiflerin 1163 sayılı Kanun kapsamında KOOPBİS'e kayıt zorunluluğunu hatırlattı. 26 Nisan 2026 sonrası kayıtlarını tamamlamayan yönetim kurullarına idari yaptırımlar uygulanacak.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nda yapılan değişiklikle, tüm kooperatiflerin Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS) kullanımının zorunlu hale geldiğini hatırlattı. Bakanlık açıklamasına göre, KOOPBİS'e kayıt süresi 26 Nisan 2026'da sona erecek ve bu tarihten sonra kayıtlarını tamamlamayan kooperatif yönetim kurullarına idari yaptırımlar uygulanacak.

Ayrıca, söz konusu tarihten itibaren kooperatifler yalnızca KOOPBİS'e kayıtlı ortaklarla genel kurul toplantısı yapabilecek. Bakanlık, kooperatiflerin mevcut ortaklarına ait bilgilerini http://koopbis.ticaret.gov.tr adresi üzerinden süresi içerisinde girmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ticaret İl Müdürlüklerinin de süreci yakından takip edeceği belirtilen açıklamada, kooperatiflerin kayıt işlemlerini zamanında tamamlamalarının hem yasal sorumluluk hem de kurumsal fayda açısından kritik olduğu ifade edildi.