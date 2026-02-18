Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Garanti BBVA arasında imzalanan protokol kapsamında, esnafa özel avantaj paketleri ve aidat desteği sağlayan 'BESOB Bonus Business Kart' uygulaması hayata geçirildi.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) ile Garanti BBVA arasında, esnaf ve sanatkârların bankacılık işlemlerini daha hızlı ve avantajlı koşullarda gerçekleştirmesini amaçlayan iş birliği kamuoyuna tanıtıldı.

BESOB'a bağlı iş yeri sahipleri ve sanatkârlar için özel olarak hazırlanan finansal çözümleri kapsayan protokolün tanıtım toplantısında, taraflar iş birliğinin kapsamı ve sağlayacağı kolaylıklara ilişkin bilgi verdi.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, son 4 yılda esnafla yoğun temas halinde olduklarını belirterek, dijitalleşme alanında önemli adımlar attıklarını söyledi.

Bin 500'den fazla üniversite öğrencisine eğitim verildiğini, 500'ün üzerinde esnafa dijitalleşme ve e-ticaret desteği sağlandığını ifade eden Başkan Bilgit, bu çalışmaların ödülle taçlandırıldığını hatırlattı. Yeni kart uygulamasının esnaf için önemli bir kolaylık sağlayacağını vurgulayan Bilgit, 'Bir fikir ne kadar iyi olursa olsun sahip çıkılmazsa başarıya ulaşmaz. Bu projeye hep birlikte sahip çıkalım' çağrısında bulundu.

ÇALIŞKAN: 'SADECE KART DEĞİL, BİR EKOSİSTEM'

Garanti BBVA Kamu ve Pazar Ortakları Direktörü Nalan Kırkaç Çalışkan ise iş birliğinin yalnızca bir bankacılık anlaşması olmadığını belirterek, yerel ekonomiyi güçlendirmeyi hedefleyen somut bir model sunduklarını ifade etti.

Çalışkan, yaklaşık 90 bin esnafın oda aidatlarının banka tarafından karşılanabilmesini mümkün kılan programın Türkiye'de bu ölçekte ilk kez hayata geçirildiğini söyledi. 'Bu iş birliği yalnızca bir kart değil, esnaf için gerçek fayda sağlayan bir ekosistem sunuyor' dedi.

Bursa'da esnaf odalarına kayıtlı yaklaşık 90 bin iş yerinin üyelik aidatlarının banka tarafından karşılanabilmesini mümkün kılan bir program başlattıklarını ifade eden Çalışkan, 'Bu kapsamda BESOB Bonus Business Kart sahibi iş yeri sahipleri, kartı kullandıkları yıl içerisindeki üyelik aidatlarını bonus puan olarak kartlarına yüklü şekilde alabilecekler. Bu puanlar doğrudan aidat ödemelerinde kullanılabilecek. Yani iş yeri sahipleri için ek bir nakit çıkışı yok, ek bir işlem yükü yok, karmaşık bir süreç yok. Aksine; basit, anlaşılır ve gerçek fayda sağlayan bir yapı var. Bununla da sınırlı değil. İş yerleri, Bonus Business dünyasının sunduğu taksit imkânlarından, bonus kampanyalarından ve işlerini kolaylaştıran bankacılık ürünlerinden iki yıl boyunca avantajlı şekilde yararlanabilecekler. Ayrıca BESOB himayesinde yapılan anlaşmalar sayesinde üye iş yerlerinden indirimli alışveriş imkânına da erişebilecekler' diye konuştu.

Garanti BBVA Marmara Bölge Müdürü Deniz Başıbüyük de Türkiye'de işletmelerin büyük bölümünü KOBİ'lerin oluşturduğunu ve istihdamın önemli kısmını sağladığını hatırlattı. Esnafla ilişkilerini kısa vadeli işlemler yerine uzun vadeli yol arkadaşlığı anlayışıyla yürüttüklerini belirten Başıbüyük, 'Biz işletmeleri uzaktan bir müşteri olarak değil, sahada birlikte yürüdüğümüz bir yol arkadaşı olarak görüyoruz' diye konuştu.