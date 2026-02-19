Edirne Keşan Sebze Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası Başkan Adayı Sertaç Arhatır ve beraberindeki heyet, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek bölge ekonomisine dair görüş alışverişinde bulundu.

Erdoğan DEMİR /EDİRNE (İGFA) - Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Başkan Yardımcısı Orkun Özkaya ve oda yönetimi; Sebze Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası Başkan Adayı Sertaç Arhatır ve heyetini ağırladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Keşan'ın yerel ticaretinden turizm potansiyeline kadar pek çok konu masaya yatırıldı.

BÖLGESEL KALKINMA VURGUSU

Görüşme kapsamında; Keşan ve çevresindeki ticaret, sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerinin mevcut durumu ile esnafın bu alanlardaki rolü üzerine istişarelerde bulunuldu.

Keşan TSO yönetimi, nazik ziyaretlerinden dolayı Arhatır ve ekibine teşekkür ederek seçim çalışmalarında başarılar diledi.