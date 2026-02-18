Bunlar da ilginizi çekebilir

TMO, görev alanına giren tüm ürünlerde üreticiyi koruyan ve tüketiciyi gözeten politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, 'Ofis çiftçinin dostudur' mesajını yineledi.

İşlenen ürünlerin TMO satış noktalarının yanı sıra Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ve PTTAVM dijital satış kanalı aracılığıyla 'kaliteli ürün, uygun fiyat' anlayışıyla satışa sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, üreticilerin alım sürecinin her aşamasına eşlik etmesinin sağlandığı belirtilerek, modern tesislerde kırım ve işleme işlemleri tamamlanan ürünlerin tüketiciye ulaştırıldığı ifade edildi.

ANKARA (İGFA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 26 Ocak 2026 tarihinde başlatılan çeltik alım kampanyasının sürdüğünü duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, ürün alımlarının şeffaflık ve güven ilkeleri doğrultusunda yürütüldüğü vurgulandı.

