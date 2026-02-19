TÜİK verilerine göre, Türkiye kontrolündeki yurt dışı girişimlerin 2024 cirosu 89 milyar 840 milyon dolara ulaştı. Türk girişimleri yurt dışında özellikle en yüksek ciroyu, sanayi ve ticaret sektörlerinden elde etti. Ülke bazında Almanya başı çekti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye kontrolündeki yurt dışı girişim istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2024 yılında yurt dışında kontrol edilen girişim sayısı 2 bin 706'ya yükseldi. Bu girişimlerin elde ettiği toplam ciro 89 milyar 840 milyon dolar olarak kaydedildi; 2023'te ciro 84 milyar 630 milyon dolar seviyesindeydi.

Girişimlerin faaliyet türüne göre dağılımında en yüksek ciro sanayi sektöründe gerçekleşti.

Sanayi girişimleri 35 milyar 9 milyon dolar ciro elde ederken, ticaret 33 milyar 242 milyon dolar, hizmet 12 milyar 217 milyon dolar ve inşaat 9 milyar 372 milyon dolar ciro sağladı. Sektörel dağılıma göre 967 girişim hizmet, 943 girişim ticaret, 506 girişim sanayi ve 290 girişim inşaat alanında faaliyet gösteriyor.

Coğrafi dağılıma bakıldığında, Avrupa (AB27+EFTA) ülkeleri girişim sayısında yüzde 39,2, ciroda yüzde 37,1 ile birinci sırada yer aldı.

Diğer Avrupa ülkeleri girişim sayısında yüzde 19,3, ciroda yüzde 23,9 pay ile ikinci sırayı alırken, diğer Asya ülkeleri sırasıyla yüzde 13,3 ve yüzde 13,2 pay ile üçüncü oldu.

Ülke bazında, yurt dışında kontrol edilen girişim sayısının en yüksek olduğu ülke Almanya oldu.

2024'te Almanya'da 254 girişim bulunurken, bu girişimlerin toplam cirosu 4 milyar 6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ciro açısından ise Birleşik Krallık öne çıktı; 143 girişimden 9 milyar 240 milyon dolar ciro elde edildi. Romanya, girişim sayısında 96 ve ciroda 6 milyar 856 milyon dolar ile ikinci sırada yer aldı. Ciroda üçüncü sırayı ise 6 milyar 513 milyon dolar ile Rusya Federasyonu aldı; burada 135 girişim faaliyet gösterdi.