Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ocak ayında ilk el ve ikinci el konut satışları gerilerken, ipotekli satışlarda dikkat çeken artış yaşandı. Yabancılara satışta ise sert düşüş kaydedildi.

ANKARA (İGFA) - Yeni yılın ilk ayında konut piyasasında zayıf seyir dikkat çekti. Ocak verileri, konut ve ticari gayrimenkul piyasasında talebin temkinli seyrettiğini, kredi destekli satışların ise hareketliliği sınırlı da olsa artırdığını ortaya koydu.

TÜİK'in bugün açıkladığı Konut ve İşyeri Satış İstatistikleri'ne göre, Türkiye genelinde ilk el konut satışları Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 azalarak 34 bin 69'a geriledi. İkinci el konut satışları ise yüzde 5,9 düşüşle 77 bin 411 oldu. Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 30,6, ikinci el konutların payı ise yüzde 69,4 olarak gerçekleşti.

Buna karşın finansman destekli satışlarda artış görüldü. İpotekli konut satışları yüzde 15,7 artarak 20 bin 263'e yükseldi. Diğer konut satışları ise yüzde 8,3 azalışla 91 bin 217 olarak kaydedildi. Toplam satışlar içinde ipotekli işlemlerin payı yüzde 18,2 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el konut satışları yıllık bazda yüzde 4,2 artarken, ikinci el satışlar yüzde 0,1 geriledi. Ancak mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış aylık verilerde hem ilk el (yüzde 6,3) hem de ikinci el (yüzde 4,7) satışlarda düşüş görüldü.

Yabancılara yapılan konut satışları da geriledi.

Ocak ayında yabancılara satışlar yüzde 20,8 azalarak bin 306'ya düştü. Toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,2 oldu. En fazla satış 219 konutla Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapılırken, İran ve Ukrayna vatandaşları da ilk sıralarda yer aldı.

İşyeri satışlarında da tablo benzer oldu. İlk el işyeri satışları yüzde 9,2 azalarak 3 bin 444'e, ikinci el işyeri satışları ise yüzde 14,5 düşüşle 9 bin 823'e geriledi.

Buna karşılık ipotekli işyeri satışları yüzde 73 artarak 576'ya çıktı. Diğer işyeri satışları ise yüzde 15,1 azalarak 12 bin 691 olarak gerçekleşti.