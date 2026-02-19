TÜİK ve Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen anket sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi Şubat ayında 85,7'ye yükseldi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yapılan tüketici eğilim anketi sonuçları açıklandı.

Buna göre, Ocak ayında 83,7 olarak ölçülen tüketici güven endeksi, Şubat ayında yüzde 2,3 artış göstererek 85,7 seviyesine yükseldi.

Endeks, tüketicilerin genel ekonomik durum, tasarruf etme eğilimi ve gelecek döneme ilişkin beklentilerini yansıtan bir gösterge olarak değerlendirilirken endeksteki artış, tüketicilerin ekonomik görünüm konusunda bir miktar daha iyimser olduğunu gösterdi.