Konyaspor’un yıldızları; Melih İbrahimoğlu, Deniz Ertaş, Uğurcan Yazgılı, Melih Bostan, Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve kulüp yönetimi ile birlikte Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram’ı ziyaret ederek özel çocuklarla unutulmaz bir gün geçirdiler.

KONYA (İGFA) - Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, kulüp yöneticileri ve Tümosan Konyasporlu futbolcular Melih İbrahimoğlu, Deniz Ertaş, Uğurcan Yazgılı ve Melih Bostan, Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram’ı ziyaret ederek down sendromlu özel çocuklara unutulmaz bir gün yaşattılar. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu da ziyaretlerinde Konyasporlu yönetici ve futbolculara eşlik etti. Başkan Kavuş ve Munlafalıoğlu, misafirlere merkezi gezdirerek, çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

‘ÖZEL’ ZİYARETTE RENKLİ VE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Futbolcu abilerini karşılarında gören özel çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, onların sıcak karşılamalarına futbolcular da büyük bir sevgiyle karşılık verdi. Ziyaret boyunca futbolcular, merkezde eğitim gören down sendromlu çocuklarla yakından ilgilendi, onlarla oyunlar oynadı, spor etkinliklerine katıldı. Günün en özel anları, birlikte yemek ve pasta yapılırken yaşandı. Her çocuğun elinden tutan, onlara destek olan futbolcular, çocukların gönlünde taht kurdu. Konyaspor’un yıldız futbolcuları, yaptıkları bu ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirirken, down sendromlu özel çocukları hayata hazırlayan böylesi değerli bir merkezi şehre, özel çocuklara ve ailelerine kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler.

“BUGÜNÜN ŞAMPİYONU SEVGİ DOLU KALPLER OLDU”

Ziyaretlerinde sporun birleştirici gücünün en güzel örneklerinden birini yaşadıklarını ifade eden Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, kendisinin de DOSD Meram’ın Kurucu Üyeleri arasında yer aldığını hatırlatarak “Bugün burada yalnızca bir ziyarette bulunmadık, yüreklere dokunduk. DOSD Meram gibi merkezler, toplumsal duyarlılığımızın mihenk taşlarıdır. Böyle dünya çapında değerli ve önemli tesislerin şehrimize kazandırılmış olması bizim için büyük mutluluk. Şehrim adına çok mutlu oldum. Down sendromlu çocukların burada aldıkları eğitimle bir adım öteye gitmeleri, ailelere yardımcı olunması önemli bir iş. Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş, büyük bir iş başarmış. Konya idarecileri büyük bir alkışı ve duayı hak ediyor. Bu özel günü bizimle paylaşan tüm oyuncularımıza, Meram Belediyesine, eğitmenlerimize ve özellikle de bizleri bağrına basan özel yavrularımıza teşekkür ederim. Onları daha önce maçımızda ağırlamıştık, her zaman bekliyoruz.” dedi.

“DOSD MERAM, ŞEHRİN KURUMLARININ VE MARKALARININ EL BİRLİĞİ İLE BÜYÜYOR”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu da DOSD Meram’ı ziyaret ederek kendilerine destek veren Konyaspor yönetimine ve futbolculara teşekkür ettiler. DOSD Meram’ın şehrin önemli değerleri arasına ismini yazdırdığını ifade eden Başkan Kavuş, “Bu önemli değer şehrin tüm kurumlarının el birliği ile büyüyor, down sendromlu çocuklarımıza ve ailelerine yeni bir hayatın kapılarını aralıyor.” diye konuştu.

Ziyaretten duydukları mutluluğu dile getiren eğitmenler ve aileler de, “Şehrimizin yıldızları bugün sadece futbolu değil, sevgiyi, ilgiyi ve umudu da bizlere gösterdiler” diyerek, Konyaspor’a teşekkür ettiler.

Bu özel ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.