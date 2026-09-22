Konya'da Karatay Belediyespor Kulübü Halter Takımı, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda bireysel ve takım halinde önemli dereceler elde etti.

KONYA (İGFA) - Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 15-20 Eylül 2026 tarihleri arasında Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından 550 sporcunun katıldığı şampiyonada genç halterciler, Türkiye derecesi elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti. Organizasyon sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

ESERGÜN'DEN TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

27 ilden 50 kadın ve 47 erkek takımı olmak üzere 97 kulüpten 550 sporcunun katıldığı organizasyonda Karatay Belediyespor'un bireysel kategorideki başarısı 85 kilogramda mücadele eden Sebahattin Berk Esergün'den geldi. Başarılı bir performans ortaya koyan Esergün, koparma, silkme ve total kategorilerinin tamamında Türkiye 3'üncüsü olarak üç bronz madalya elde etti.

Düzenlenen organizasyonda kürsüye çıkmanın gururunu yaşayan genç sporcu, üç bronz madalyayla başarılı bir şampiyonayı geride bırakarak ilçeye önemli bir gurur yaşattı. Karataylı sporcu, elde ettiği bu önemli dereceyle Karatay Belediyespor Kulübü'nün halterdeki başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

KARATAYLI HALTERCİLERDEN TAKIM HALİNDE BAŞARI

Şampiyonada erkekler kategorisinde mücadele eden Karatay Belediyespor Kulübü, ortaya koyduğu performansla önemli bir başarıya imza attı. Türkiye genelinden 97 takımın mücadele ettiği şampiyonada Karatay Belediyespor Kulübü, takım halinde Türkiye 6'ncısı olarak organizasyonu dereceyle tamamladı. Karatay Belediyesi'nin ev sahipliğinde Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda elde edilen takım ve bireysel dereceler, Karatay Belediyespor Kulübü'nün başarısı bir kez daha ortaya koydu.