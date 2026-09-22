Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, kano, kick boks ve dağ bisikletinde elde ettikleri başarılı sonuçlarla Sakarya'nın gururu oldular. Milli Takım kadrosuna seçilen sporcular, uluslararası organizasyonlarda ay yıldızlı forma altında ülkemizi temsil edecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, elde ettiği başarılı sonuçlarla şehrimizi gururlandırırken, alınan başarılı sonuçlarla birlikte ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada temsil etmeye hazırlanıyor.

Son olarak Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'na katılan temsilcilerimiz elde ettikleri başarılı sonuçlarla Milli Takıma katılmaya hak kazandı.

Sporcularımız Haktan Yağız Güz, Taha Mert Tunç, Efe Berk Güz, Azerbaycan'da gerçekleştirilecek Uluslararası Mingeçevir Regatta Yarışları'nda ay yıldızlı forma altında ülkemizi temsil edecek.

Büyükşehir'in kick boks sporcusu Ubeyd Yakın ise, Çanakkale'deki Milli Takım kampının ardından 18-27 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Jesolo kentinde düzenlenecek Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda Türkiye için mücadele edecek.

DAĞ BİSİKLETİNDE İKİ İKİNCİLİK

Büyükşehir sporcularından, bir başarı da dağ bisikleti branşından geldi. Karabük'te düzenlenen Yenice MTB CUP Ulusal Dağ Bisikleti Yarışı'nda mücadele eden Büyükşehirli sporculardan Furkan Akçam Büyük Erkekler XCO kategorisinde, Ömer Baha Şahin ise U17 Erkekler XCO kategorisinde ikinci oldu.