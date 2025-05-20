Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası üçüncü yarışı olan Yeşil Bursa Rallisi, 59 otomobil ve 118 sporcunun katılımıyla Bursa Otomobil Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından 23-25 Mayıs tarihleri arasında bu yıl 49. kez düzenlenecek.BURSA (İGFA) - Atış Yapı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda, Spor Toto, ICRYPEX, Remed Assistance, Salados, Fora Araç Takip, PowerApp ve Autoclub katkılarıyla gerçekleştirilecek olan 49.Yeşil Bursa Rallisi'nde, ekipler iki gün boyunca Orhaneli-Keles bölgesindeki zorlu asfalt etaplarda ter dökecekler.

2025 Ömer Tolon sezonunun bu önemli randevusu, 23 Mayıs Cuma Günü saat 20.30’da Downtown Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenecek start seremonisi ile başlayacak.

493 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda 9 özel etaptan oluşan ralli, 24 Mayıs Cumartesi saat 09:30’da, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’ndan başlayacak.

Rallinin ilk gününde 8 km uzunluğundaki Bursa Büyükşehir Belediyesi (Orhaneli) etabı ile 26 km uzunluğundaki Petrol Ofisi Maxima (Dağgüney) etapları ikişer geçilecek.

Ekipler, günü saat 20.30'dan itibaren Demirtaş mevkiinde yer alan otokros parkurundaki 5,20 km. uzunluğundaki Bursa Büyükşehir Belediyesi Seyirci Özel etabı ile günü sonlandıracaklar.

Sezonun son asfalt rallisi, 25 Mayıs Pazar günü ise 10,10 km uzunluğundaki Remed Assistance (Hüseyinalan) ve 10,30 km uzunluğundaki Downtown (Soğukpınar) etaplarının ikişer kez geçilmesi ile saat 16.15'ten itibaren aloft Bursa Hotel önündeki finiş podyumunda tamamlanacak.